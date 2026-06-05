Qui-Gon Jinn gibt ein verstörendes Comeback auf Social Media

Qui-Gon Jinn, der beliebte Jedi-Meister aus dem Star Wars-Universum, gibt ein verstörendes Comeback auf Social Media. Eine KI-basierte Satire, die die Charaktere und die Welt von Star Wars auf eine neue Weise präsentiert.

Der beliebte Star Wars -Fan-Favorite gibt ein verstörendes Comeback auf Social Media - und ich kann einfach nicht aufhören hinzuschauen. Fan-Fiction-Videos sind im Star Wars -Universum keine Seltenheit.

Eine besonders abstruse Version davon findet gerade jedoch auf Social Media Anerkennung. Im Zentrum der Satire: Qui-Gon Jinn. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Mittlerweile schwirren auf Social Media gefühlt genauso viele KI-Clips wie echte Videos herum. Das meiste empfinde ich als nervig und gruselig und es bestärkt meinen Drang, KI aus unserem Leben (zumindest jedoch aus meinem Instagram-Algorithmus) zu verbannen. Doch dann war da, als ich vor ein paar Wochen durch Reels scrollte, plötzlich Star-Wars-Legende und Jedi-Meister Qui-Gon Jinn auf meinem Bildschirm - vor einem Podcast-Mikro, in einem Gespräch mit Senator Palpatine alias dem Imperator.

Es folgen in jeder Hinsicht bemerkenswerte Sekunden, die mein KI-Video-hassendes Ich ratlos zurücklassen. Palpatine versucht, mit Qui-Gon Jinn (genannt: Qui-Goon) eine Unterhaltung zu führen. Er will die Bühne des Podcasts anscheinend dafür nutzen, kommende Projekte anzukündigen: Der Plan ist dann, alle Jedi auszurotten. Palpatine schaut Qui-Goon ernst, stolz-böse und in Erwartung einer gebührenden Antwort an.

Doch sein Gegenüber antwortet abwesend: Wow. Das ist voll interessant - nur um das Gespräch auf den gestrandeten Buckelwal zu lenken. Der Abtransport beim Rettungsversuch könne sehr laut für Timmy werden, liest Qui-Gon von seinem Smartphone ab. Das ist echt herzzerreißend.

Palpatine versucht es nochmal: Teil des Plans sei es auch, alle Jedi-Schüler zu liquidieren, doch Qui-Gon herrscht ihn an: Dieser Wal ist hilflos. KI macht aus Qui-Gon Jinn die beliebte Social-Media-Persönlichkeit Qui-Goon





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