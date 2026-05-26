Quoten schwach wie nie: ZDF-Reihe "Bares für Rares" floppt und steht vor dem Aus

Die ZDF-Reihe "Bares für Rares" ist in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich wie in der Vergangenheit. Die Quoten sind schwach und die Sendung steht vor dem Aus. Das Konzept der Sendung, bei dem Menschen ihre Ware von Sachverständigen bewerten und dann im Händlerraum um den Verkaufspreis feilschen, hat sich in weit über 1.000 Folgen nicht verändert.

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In den Händlerraum geschafft hat, hofft auf einen gelungenen Verkauf. Doch nicht jedes Exponat stößt bei Fabian Kahl und Co. auf Interesse. Rigobert Müller brauchte sich um so etwas keine Sorgen zu machen, als er seinen Schatz in die Trödel-Show brachte. Schon die Expertise zeigte, dass seine beiden Silberbecher von hoher Qualität waren, sodass ein Preis zwischen 1.500 und 2.000 Euro abgerufen werden konnte.

Im Anschluss lief es entsprechend gut, zudem beging Fabian Kahl zur Überraschung vieler einen Fehler, der dem Verkäufer mit dem ausgefallenen Vornamen zu Gute kam. Nach der vielversprechenden Expertise durch Dr. Friederike Werner stiegen die Gebote im Händlerraum schnell auf 1.700 Euro. Dann verabschiedete sich Händler Markus Wildhagen aus dem Bietergefecht und es bleiben nur Kunsthändler David Suppes und Fabian Kahl übrig.

Ohne Not verriet Fabian seinem Kontrahenten, dass er einen Kunden an der Angel habe, der David sofort anrufen würde, wenn dieser die Becher kaufe. Ein Geschäft sei also sicher, was wiederum Markus Wildhagen zurück ins Spiel brachte, der unter diesen Umständen ein weiteres Gebot von 1.750 Euro abgab.

Schließlich bekam Fabian den Zuschlag unter Gelächter seiner Kollegen doch noch, musste aber etwas tiefer in die Tasche greifen. 1.800 Euro lautet der Endpreis, der ohne sein Vorpreschen bei 1.700 Euro gelegen hätte. Der kleine Fauxpas hat Fabian immerhin 100 Euro gekostet. Rigobert Müller dürfte es gefreut haben. Deutlich schlechter lief es in diesen Fällen.

Hier sind die größten Enttäuschungen aus "Bares für Rares".

"Bares für Rares" läuft an Werktagen um 15:05 Uhr im ZDF. Wiederholungen zeigt der Ableger ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr aus. Quoten schwach wie nie: ZDF-Reihe floppt und steht vor dem Aus Das Konzept der Sendung hat sich in weit über 1.000 Folgen nicht verändert: Menschen wie Rigobert Müller lassen ihre Ware von Sachverständigen bewerten und feilschen dann im Händlerraum um den Verkaufspreis, was in diesem Fall sehr gut geklappt hat





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Bares Für Rares ZDF Quoten Flop Sendung

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