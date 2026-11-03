Quotenrekord für Wer wird Millionär und Wer weiß denn sowas

Die ARD und RTL dominieren die TV-Quoten am Montag. Wer wird Millionär? gewinnt die Prime Time klar gegen den floppenden Benko-Film.

Am vergangenen Montag hat sich das deutsche Fernsehprogramm mit starken Einschaltquoten ausgezeichnet. Zuvor sahen um die 3 Millionen Zuschauer den Auftakt des Live-Weltrekords von Wer weiß denn sowas. In der darauffolgenden Prime Time setzte sich Wer wird Millionär? klar gegen die Konkurrenz durch.

Kai Pflaume läuft Marathon im Fernsehen

Der Live-Weltrekord im Rahmen von Wer weiß denn sowas? übertrug Das Erste zwischen 18 und 19.45 Uhr. Die Sendung wird in den Quoten-Charts in vier Teilen ausgewiesen. Die einzelnen Teile erreichten Zuschauerzahlen zwischen 2,77 und 3,13 Millionen. Zudem erzielten die Ausschnitte Marktanteile von 14,3 bis 19,5 Prozent. Kai Pflaume lieferte innerhalb von knapp sechs Stunden während des Moderierens einen Marathon ab.

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Weite Teile der Vorabend-Show landeten in den Montags-Charts damit vor sämtlichen Prime-Time-Programmen. Ab 19.45 Uhr ging es dann bis in die Nacht hinein in der ARD-Mediathek weiter. Der Moderator ist bekannt für seine ungewöhnlichen Formate. Die Zuschauerzahlen bestätigen das große Interesse an dieser speziellen Sendung.

Benko-Film scheitert bei Zielgruppe und Quoten

Während die 20-Uhr-Tagesschau im Ersten noch 4,25 Millionen auf 19,7 Prozent hievten, schalteten direkt danach viele Menschen um oder aus. Der Film Benko - Size Does Matter lief nur noch bei 1,47 Millionen. Die Zuschauerzahl sorgte für einen enttäuschenden Marktanteil von 6,8 Prozent. Die Kritik an der Programmierung war deutlich.

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Im Vergleich dazu konnte sich die Show Wer wird Millionär? bei 2,94 Millionen etablieren. Das Ergebnis bescherte der Sendung tolle 15,4 Prozent Marktanteil. Um den Prime-Time-Sieg kämpften stattdessen das ZDF und RTL. Am Ende gewann RTL mit der bekannten Quizshow. Der Film schaffte es in der Zielgruppe 14- bis 49-Jährige nicht einmal in die Tages-Top-25.

ZDF und Sat.1 mit gemischten Ergebnissen

Das ZDF zeigte zum Tod von Produzentin Regina Ziegler Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh. Die Sendung lockte damit 2,81 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil belief sich auf 13,0 Prozent. Vor dem Ersten landete ab 20.15 Uhr auch noch ZDFneo mit Inspector Barnaby. 1,70 Millionen Krimi-Fans sahen dort den Dauerbrenner.

Die Einschaltquote ergab sehr starke 7,9 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge kam ab 21.45 Uhr auf 1,40 Millionen Zuschauer. Die Quote entsprach einer guten Wertung von 8,6 Prozent. Bei den Privaten erreichten noch Sat.1 und ProSieben ein Millionenpublikum. Sat.1 sendete Lenßen: Anklage Mord und ProSieben Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.

Netflix-Charts und Zielgruppenanalyse

Einen Führungswechsel gibt es im Film-Ranking der deutschen Netflix-Charts. Nachdem der spanische Action-Krimi Auf Kollisionskurs drei Tage lang die Nummer 2 der Top Ten war, zog er nun an der deutschen Komödie Das Geschenk vorbei. Das Geschenk lag zuvor drei Tage lang auf Platz 1. Auf Platz 3 blieb Ein Minecraft Film.

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Als Wiedereinsteiger auf den Rängen 6 und 7 kehrten Jean-Claude Van Damme in Ohne Ausweg aus dem Jahr 1993 sowie Tom Cruise und Nicole Kidman in Far and Away aus dem Jahr 1992 zurück. Weniger tat sich bei den Serien. Mit den Serien Ghosts und Hero without a Class gibt es aber immerhin zwei Aufsteiger. Die Top 3 der Streaming-Plattform besteht weiterhin aus dem Megahit Lupin.