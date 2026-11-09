Raúl als Cheftrainer von Real Oviedo? Verpflichtung könnte bevorstehen

Real Oviedo interessiert sich für Raúl als neuen Cheftrainer nach schwacher Saison. Der Ex-Star war lange bei Real Madrid Castilla tätig.

Die spanische Sportzeitung Marca meldet, dass sich der Zweitligist Real Oviedo intensiv mit der Verpflichtung von Raúl als neuem Cheftrainer auseinandersetzt. Der frühere Weltstar und langjährige Kapitän von Real Madrid steht kurz vor seinem Debüt als Trainer einer Profimannschaft. Hintergrund der Gerüchte sind die bislang durchwachsenen sportlichen Leistungen des Vereins in der aktuellen Saison.

Nach dem Abstieg aus der ersten spanischen Liga, der La Liga, hatte sich Real Oviedo eigentlich die direkte Rückkehr in die höchste Spielklasse vorgenommen. Doch nach 13 absolvierten Spieltagen kletterte der Klub nur auf den neunten Tabellenplatz. Obwohl Trainer Julián Calero mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Cádiz am vergangenen Samstag etwas Luft verschaffte, bleibt seine Position weiterhin unsicher.

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Gesuchte Führungskraft für den Aufschwung

Genau hier rückt der 44-jährige Raúl in den Fokus der Verantwortlichen. Der ehemalige spanische Nationalspieler gilt als hochkarätige Option, um die Teamleistung zu stabilisieren und die Ziele der Vereinsführung zu erreichen. Seine Erfahrung und sein Status als Ikone des spanischen Fußballs machen ihn zu einer attraktiven Figur für einen Klub, der nach stabilisierenden Impusen sucht.

Persönliche Bekanntschaft durch Sohn Héctor

Eine direkte Verbindung zwischen Raúl und dem Klub existiert bereits durch seinen 17-jährigen Sohn Héctor González, der seit diesem Sommer für die zweite Mannschaft von Real Oviedo, die Vetusta, aktiv ist. Diese familiäre Nähe könnte die Verhandlungen zwischen beiden Parteien erleichtern. Ob diese Verwandtschaft ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des neuen Trainers ist, bleibt jedoch spekulativ.

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Vergangene Erfolge und aktuelle Situation

Raúl blickt auf eine erfolgreiche, aber jetzt abgeschlossene Phase als Co-Trainer und späterer Interimstrainer bei Real Madrid Castilla zurück. Von 2019 bis Mai 2025 führte er die Reservemannschaft, verpasste den Aufstieg in die Segunda División jedoch knapp. Im Jahr 2020 gewann er mit der U19 von Real Madrid die UEFA Youth League. Seit seinem Weggang aus Madrid im Mai 2025 wartet er auf ein passendes Angebot als Cheftrainer einer Profimannschaft.

Zukünftige Entscheidungen und offene Fragen

Präsident Jesús Martínez von der mexikanischen Pachuca-Gruppe, die Real Oviedo gehört, gilt als großer Bewunderer des Spaniers. Dennoch ist eine endgültige Entscheidung über die Personalie noch nicht gefallen. Julián Calero sitzt weiterhin auf der Trainerbank, während die Vereinsführung abwartet. Die Zukunft des aktuellen Trainers und die endgültige Rückkehr von Raúl in das Cheftraineramt werden in den kommenden Tagen klarer werden.