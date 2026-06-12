Raúl Jiménez trägt Kopfschutz nach dramatischer Verletzung

Raúl Jiménez, der Stürmer von Mexiko, trägt einen gepolsterten Kopfschutz, nachdem er im November 2020 eine schwere Kopfverletzung erlitt. Die Geschichte hinter dem Schutz ist dramatisch, als er nach einer Ecke mit dem Verteidiger David Luiz zusammenprallte und einen Schädelbruch und eine Hirnblutung erlitt.

Raúl Jiménez traf beim WM-Auftakt gegen Südafrika zum 2:0 für Mexiko . Viele Fans dürften sich nach dem Kopfballtreffer gewundert haben, was der Stürmer dabei für einen Kopfschutz trug.

Die Geschichte hinter dem Schutz ist dramatisch. Im November 2020 erlitt Jiménez während seiner Zeit bei den Wolverhampton Wanderers eine schwere Kopfverletzung. Im Premier-League-Spiel gegen Arsenal prallte der Angreifer nach einer Ecke mit Verteidiger David Luiz zusammen. Beide gingen mit voller Wucht zum Ball – die Folgen für den Mexikaner waren extrem.

Jiménez blieb am Boden liegen und musste mit einer Sauerstoffmaske vom Platz getragen werden. Anschließend wurde er in einem Londoner Krankenhaus notoperiert. Bei dem Unfall zog sich der Stürmer einen Schädelbruch sowie eine Hirnblutung zu. Später schilderte Jiménez selbst die Schwere der Verletzung: „Sie sagten mir, es sei wie ein Wunder, dass ich noch da bin.

“ Auch über die medizinischen Eingriffe sprach er offen: „Ich hatte einen Schädelbruch, der Knochen war gebrochen, und es gab eine leichte Hirnblutung. Dadurch wurde mein Gehirn nach innen gedrückt. Deshalb musste die Operation schnell erfolgen. Die Ärzte haben wirklich gute Arbeit geleistet.

“ Erst rund neun Monate nach dem Unfall stand Jiménez wieder auf dem Fußballplatz. Seit seinem Comeback trägt er dauerhaft einen gepolsterten Kopfschutz, der die verletzte Stelle am Schädel schützt. Der Angreifer hat sich inzwischen zurück in die mexikanische Nationalmannschaft gekämpft und gehört auch bei der Heim-WM zu den Hoffnungsträgern seines Landes. Vor dem Turnier wurde zudem bekannt, dass Jiménez nach drei Jahren beim FC Fulham zu den Wolverhampton Wanderers zurückkehren wird.

Bevor das Kapitel in England weitergeht, will der 34-Jährige jedoch noch einmal auf der größten Fußballbühne glänzen – und mit Mexiko für Furore sorgen





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