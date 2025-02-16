Raabs' Chefsache ESC 2025' ProSieben'in 'Schlag den Star'ına Karşı İzlenimlerde Üstün Geliyor

Stefan Raab'ın 'Chefsache ESC 2025' programı, RTL'de geçen cumartesi akşamı yine yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Ancak, ProSieben ve ZDF'nin sunduğu programlarla rekabet eden ikinci canlı yayın, bir önceki akşam oranlarına göre düşüş gösterdi.Programın izlenme oranları ve diğer önemli detaylar bu haberde ele alındı.

Stefan Raab s'Chefsache ESC 2025' RTL 'de buçuk saatlik programla güçlü izlenme oranlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Ancak, ProSieben ve ZDF'nin sunduğu programlarla rekabet eden ikinci canlı yayın, birkaç puan kaybetti. Hedef kitledeki pazar liderliği Raab'ın elinde kaldı: 14 ile 49 yaş arasındaki ortalama 740.000 izleyicinin 17,4 yüzde pazar payı elde etti. Bir önceki akşam 21 yüzdeyi yakalamış olsa da, toplam izleyici sayısı 1,79 milyon'a ulaşarak 300.000'den fazla azaldı.

Stefan Raab'ın 'Du gewinnst hier nicht die Million' tekrarı, akşamın ilerleyen saatlerinde 540.000 izleyici ve 7,5 yüzde hedef kitle pazar payı ile daha zor bir mücadele verdi. 'Schlag den Star' karşısında, RTL en azından akşamın başında öne çıktı: Saat gece yarısına yakın biten Evelyn Burdecki ve Sarah Engels arasındaki rekabet, ProSieben'de ortalama 1,19 milyon izleyiciyi çekti; bunların 0,46 milyon'u 14-49 yaş arası. Hedef kitledeki pazar payı iyi bir 11,6 yüzdeydi. Aynı zamanda, Giovanni Zarrella da akşamın sahnelerinden birine katıldı: ZDF programı 14-49 yaş aralığındaki izleyiciler arasından 6,7 yüzde pazar payı elde etti, ancak bu kesinlikle zaferi garantilemedi. Toplamda yaklaşık üç milyon izleyici programı izledi, bu da Kasım ayındaki izlenme oranlarına göre biraz daha az. Pazar payı 13,1 yüzde olarak gerçekleşti. Zaten aynı saatte yayınlanan ARD dizisi 'Spuren'e kıyasla 'Giovanni Zarrella Show' izlenme oranlarına ulaşamadı. Ve diğerleri? Vox, 'Stirb langsam 2' ile ortalama 850.000 izleyici ve 6,1 yüzde hedef kitle pazar payı elde ederken; Sat.1, Tom Hanks'in 'Terminal'i ile hemen arkasından geldi. Burada 760.000 kişi ve 5,7 yüzde hedef kitle payı görüldü. RTLzwei, 'Austin Powers' ile 4,1 yüzde pazar payına ulaşırken, Kabel Eins'deki 'Navy CIS: Hawaii' zaman zaman iki yüzdeyi bile yakalayamadı ve bu da ZDFneo ve RTL Super'den daha düşük kaldı. Verilen tüm veriler, AGF SCOPE 1.9 kaynaklarından gelmektedir; pazar standardı: Bewegtbild; geçici ağırlıklı veriler; günlük pazar payı: TV zaman aralığı değerlendirmesi türü; kullanım bazlı; program verileri: TV değerlendirmesi türü; ürün bazlı





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