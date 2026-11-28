Philips Hue zum Black Friday: Amazon spendiert 40 % Extra-Rabatt auf den günstigeren von zwei Artikeln. Dazu locken zahlreiche befristete Angebote. #anzeige

. Einen Haken hat das Ganze allerdings: Wirklich preiswert ist der Einstieg in die smarte Beleuchtungswelt von Philips Hue nicht unbedingt.lockt der Versandriese nämlich nicht nur mit einer, sondern gleich mit zwei attraktiven Rabattaktionen.

Neben zahlreichen befristeten Black-Friday-Deals winken beim Kauf von zweiauf einen Artikel – selbst wenn dieser bereits reduziert ist. Ob Lightstrips, Hue Bridge, Lightbars für den Fernseher oder smarte Leuchtmittel: Wer clever kombiniert, kann ordentlich sparen. Wir zeigen, welche Angebote sich besonders lohnen, welche Produkte Teil der laufenden Rabattaktion sind und wie sich noch mehr aus den laufenden Black-Friday-Deals herausholen lässt.der beiden Artikel automatisch abgezogen.

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Um das Maximum aus der Aktion herauszuholen, empfiehlt es sich daher, Produkte zu kombinieren, die preislich möglichst nah beieinanderliegen. Ein kleines Manko gibt es allerdings: Anders als bei vergleichbaren Aktionen in der Vergangenheit lässt sich der Zusatzrabatt nicht durch den Kauf von zwei ExemplarenProdukte an der Aktion teilnehmen und sich problemlos mit dem Zusatzrabatt noch günstiger ergattern lassen. Dabei handelt es sich keineswegs um Ladenhüter, wie ein Blick auf das Aktionssortiment zeigt.