Rabattaktion: Der Black Friday zwischen Hype und Skepsis
50 Prozent Rabatt, Countdown-Uhren, rote Streichpreise: Der Black Friday verspricht das große Schnäppchen. Doch kaum eine Nation blickt so skeptisch auf die Rabattaktion wie die Deutschen.
zunehmend etabliert. Vor allem im Internet, aber auch im stationären Handel werben Unternehmen kurz vor Beginn der Weihnachtszeit mit Rabatten. Wie wichtig sind die Aktionstage für Verbraucher und den Handel und worauf sollte man bei Sonderangeboten achten?
Knapp die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland plant, am Black Friday etwas zu kaufen. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung. Im Schnitt wollen die Befragten fast 300 Euro ausgeben. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr.
Besonders gefragt sind laut Umfrage Elektronik und Mode.
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