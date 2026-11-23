Die Stiftung Warentest hat Preisverläufe rund um den Black Friday ausgewertet – oft fallen die Rabatte kleiner aus als erwartet. Wie Käufer echte Schnäppchen erkennen.

Black Friday lockt mit großen Rabatten. Wer vorher die Preise prüft, erkennt eher, ob es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt.. Wer einen Wunsch hat oder schon mal Weihnachtsgeschenke besorgen will, nutzt gerne die Rabatttage dafür.

Doch ganz blind sollten sich Schnäppchenjäger nicht auf die Suche machen. DieDie Stiftung Warentest hat am Black Friday 2025 die Preisverläufe von 15 Produktgruppen in der Testdatenbank analysiert. Das Ergebnis: ernüchternd. Nur bei drei davon - nämlich Kopfhörer, Smartwatches und Tablets - gab es überhaupt mal ein bis zwei Produkte, die rund um den Rabatttag um mindestens 20 Prozent billiger waren als in den Monaten davor und danach.

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„Sonst lagen die Rabatte eher im einstelligen Prozentbereich“, sagt Stiftung Warentest-Technikexperte Georg Dahm. Verbraucherinnen und Verbraucher tun daher gut daran, die Preise der Wunschprodukte schon zuvor immer mal wieder zu prüfen - und sich nicht von vermeintlich hohen Rabatten zum Kauf verlocken zu lassen.30, 50 und 70 Prozent: Händler überschlagen sich um den Black Friday mit Rabatten. Aber Achtung: Rabatte gegenüber welchem Preis?

Die Stiftung Warentest beobachtet, dass manche Preise in den Wochen vor der Prozenteschlacht deutlich angehoben werden - nur um danach einen höheren Nachlass geben zu können. Manchmal bezieht sich die Preissenkung auch auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zu dem das Produkt zuvor aber schon lange gar nicht mehr verkauft wurde.

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„Daher am besten zuerst schauen, welche Preise gerade üblich sind und wie die Preisentwicklung in den letzten Monaten war“, rät Georg Dahm. Auch Betrüger machen sich KI zunutze, um Fake-Shops zu erstellen, die seriösen Online-Händlern täuschend ähnlich sehen. Sie dienen nur dem Zweck, leichtgläubige Kundinnen und Kunden über den Tisch zu ziehen. Checken Sie darum besser das Impressum und die Nutzerbewertungen.

Können Sie beides nicht finden, unterlassen Sie den Kauf besser. Hilfreich kann auch der„Bei vermeintlichen Top-Angeboten sollte man ganz genau hinschauen, ob es sich wirklich um den Testsieger handelt oder nur um ein Gerät, das ähnlich aussieht“, erklärt Georg Dahm. Vor allem bei technischen Geräten sei es wichtig, die genaue Typenbezeichnung zu prüfen. Schon ein veränderter Buchstabe oder eine abweichende Zahl kann für ein anderes Modell stehen.

Ohne Plan einkaufen gehen? Das kann teuer werden. Dieser Grundsatz zählt auch an Black Friday. Denn die Flut vermeintlicher Sonderangebote lockt zu Impulskäufen.

Eine gute Einkaufsstrategie ist Georg Dahm zufolge darum diese: „eine Einkaufsliste schreiben, einen Preisrahmen setzen und sich nicht von Countdowns oder abnehmenden Beständen unter Druck setzen lassen. “