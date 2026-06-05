Rabby Nzingoula: 1. FC Nürnberg verabschiedet Leihspieler

Der 1. FC Nürnberg hat vor dem letzten Heimspiel gegen Schalke sieben Spieler offiziell verabschiedet. Unter ihnen ist auch der junge Franzose Rabby Nzingoula, der in der Winterpause auf Leihbasis von Racing Straßburg kam. Nzingoula war in der Rückrunde auf 15 Einsätze gekommen und hatte ein Tor und zwei Vorlagen geliefert.

Der 1. FC Nürnberg hat vor dem letzten Heimspiel gegen Schalke sieben Spieler offiziell verabschiedet. Unter ihnen ist auch der junge Franzose Rabby Nzingoula , der in der Winterpause auf Leihbasis von Racing Straßburg kam.

Nzingoula war in der Rückrunde auf 15 Einsätze gekommen und hatte ein Tor und zwei Vorlagen geliefert. Der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, Joti Chatzialexiou, hat angegeben, dass die Leihe von Nzingoula nicht verlängert werden kann, da die Kaufoption zu hoch ist. Die festgeschriebene Kaufoption lag bei 4 Millionen Euro.

Es ist auch ausgeschlossen, dass Nzingoulas Vertrag in Straßburg verlängert wird, da er nur noch bis 2027 läuft. Der 1. FC Nürnberg hofft, dass sich die Konditionen möglicherweise im Laufe des Sommers verbessern





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