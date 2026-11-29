Ein Mantel und ein besonderes Bild des TV-Kochs landen im Sozialkaufhaus. Auch andere Promis machen mit.

Fernsehkoch Christian Rach mit seinen Spenden: ein Mantel und ein Stilleben. Matti Neu, FSJler der Möbelkiste, nahm die Spenden in Empfang. Viele bekannte Gesichter spenden persönliche Erinnerungsstücke für den guten Zweck.

Die Sachen werden zu kleinen Preisen in Sozialkaufhäusern angeboten. Jetzt sind alle Hamburger aufgerufen, dem Beispiel zu folgen. Eine Winterjacke, die seit Jahren ungetragen im Schrank hängt. Ein Sessel, der im Keller verstaubt.

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Oder Spielzeug, mit dem die Kinder längst nicht mehr spielen. Was für die einen überflüssig geworden ist, kann anderen noch helfen. Unter dem Motto „Schenke Dingen ein zweites Leben“ hat die gemeinnützige einfal gGmbH, die unter anderem das Sozialkaufhaus Möbelkiste in Barmbek betreibt, eine große Hamburger Spendenaktion gestartet. Neun Prominente machen mit – und hoffen, dass möglichst viele Hamburger ihrem Beispiel folgen.