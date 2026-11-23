Raclette gehört zu den beliebtesten Silvestergerichten. Doch wie viel Käse pro Person sollte man beim Einkauf besorgen? Eine Faustregel.

Ein gutes Kostüm, der richtige Umgang mit Kindern und klare Regeln: Sascha Denker nimmt seine Weihnachtsmann-Crashkurse ernst. Warum er damit den Zauber der Weihnacht retten will.für viele einfach dazu – ob mit der Familie oder mit Freunden.

Doch bei der Vorbereitung stellt sich jedes Jahr dieselbe Frage: Wie viel Käse sollte man pro Person einplanen, damit alle satt werden und möglichst wenig übrig bleibt? Wie viel Käse im Einkaufswagen landen sollte, kann man streng genommen nicht pauschalisieren: Es hängt sowohl von der Anzahl der Gäste ab – und natürlich vom Appetit der eingeladenen Person. Allgemein gilt jedoch: Je mehr Vielfalt auf dem Tisch, desto weniger Raclettekäse brauchen Sie.

Also read Wochenhoroskop Waage: Harmonie und berufliche Klarheit in der neuen Woche

Das bezieht sich nicht nur auf die Zutaten für den Raclettegrill und die Pfännchen selbst. Auch die Vielfalt der Beilagen spielen eine Rolle. Je mehr weitereSie servieren, desto weniger Käse wird gegessen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann natürlich trotzdem lieber zu viel statt zu wenig Käse besorgen – schließlich lassen sich die übrig gebliebenen Reste auch noch anderweitig lecker verarbeiten.

In der Regel empfiehlt es sich, für Erwachsene 200 bis 250 Gramm Käse pro Person einzuplanen. Damit sind die meisten Gäste gut versorgt. Servieren Sie allerdings reichlich sättigende Beilagen wie Fleisch oder Kartoffeln, reichen häufig auch 150 bis 200 Gramm Käse pro Person. Steht beides auf dem Tisch, kann der Käsebedarf noch geringer ausfallen.

Advertisement

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Für eine vierköpfige Familie sollten Sie entsprechend 800 bis 1000 Gramm Käse einplanen, sofern Raclette die Hauptmahlzeit darstellt. Bei sechs Personen sind es 1200 bis 1500 Gramm, bei acht Personen 1600 bis 2000 Gramm.

Werden viele sättigende Beilagen angeboten, können Sie die Mengen entsprechend reduzieren. Die schönsten Grüße und Wünsche für WhatsApp Was Fleisch und Fisch für den Raclettegrill betrifft, sollten Sie etwa 150 Gramm pro Person einberechnen. Als sättigende Beilage eignen sich Kartoffeln und Brot: Hier empfehlen sich 200 Gramm Kartoffeln pro Person und etwa 50 Gramm Brot. Servieren Sie zusätzlich Salat, sollten kleine Schüssel mit etwa 50 Gramm ausreichen.

Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.