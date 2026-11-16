Radefelder SV zieht ins Sachsenpokal-Viertelfinale ein - Gewalt nach dem Spiel

Der Radefelder SV erreicht nach einem 5:4 nach Verlängerung gegen den Radeberger SV das Viertelfinale des Sachsenpokals. Nach dem Abpfiff kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Fanlagern.

Der Radefelder SV hat sich im Sachsenpokal für die nächste Runde qualifiziert, indem er am Spieltag mit einem beeindruckenden 5:4-Erfolg nach Verlängerung gegen den Radeberger SV antreten durfte. Das Spiel, das über 120 Minuten hinweg ein leidenschaftliches Duell zwischen den beiden Mannschaften bot, endete sportlich zugunsten der Gäste aus Radefeld, die dreimal in Rückstand lagen und diesen schließlich wendeten. Dieser sportliche Erfolg wird jedoch überschattet von schwerwiegenden Vorfällen, die sich unmittelbar nach dem Abpfiff abspielten.

Sportliches Highlight und unmittelbares Nachspiel

Die Partie zwischen dem Radefelder SV und dem Radeberger SV endete in der Verlängerung mit dem knappen Sieg für die Mannschaft aus Radefeld. Nach Abschluss der regulären Spielzeit und der anschließenden Verlängerung zog der Radefelder SV ins Viertelfinale des Sachsenpokals ein. Dieser sportliche Höhepunkt steht im Kontrast zu den chaotischen Szenen, die das Ende des Spiels begleiteten. Die Freude über den Einzug in die Viertelfinalrunde wird durch die Gewalttaten in den Schatten gestellt, die in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt sind.

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Vorwürfe gegen Fanlager und Angriff auf Spieler

Der Radefelder SV macht auf einer Facebook-Seite deutlich, dass nach dem Spiel ein Fantransparent der Gäste gestohlen worden sein soll. Ein Spieler des Radefelder SV sei den mutmaßlichen Dieben hinterhergerannt und anschließend von vier Personen angegriffen worden. Dabei wurde der Sportler zu Boden gebracht und getreten. Der Verein äußerte sich bestürzt und kündigte an, dass die Polizei eingeschaltet worden sei, um die Täter zu finden. Der betroffene Spieler erhält Unterstützung und Genesungswünsche vom Verein.

Ermittlungen der Polizei und Täterfahndung

Die Polizeidirektion Görlitz bestätigt am Montag eine tätliche Auseinandersetzung nach dem Fußballspiel an der Schillerstraße. Zwei unterschiedliche Fanlager seien dort aneinandergeraten, wobei mehrere Beteiligte vor Eintreffen der Beamten flohen. Polizisten des Reviers Kamenz identifizierten zwei 21 Jahre alte deutsche Tatverdächtige. Die genauen Umstände und der Tathergang sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob die beiden Tatverdächtigen mit dem vom Radefelder SV geschilderten Angriff auf seinen Spieler in Verbindung stehen, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

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Reaktion des Radeberger SV und soziale Folgen

Der Radeberger SV bedauert, dass die Tat einen Schatten auf das besondere Pokalspiel wirft. Der Verein hat sich bereits persönlich beim Radefelder SV entschuldigt und betont, dass Fußball Menschen zusammenbringen und von gegenseitigem Respekt geprägt sein soll. Die Gewalttaten überschatten den sportlichen Wettkampf, der über mehr als zwei Stunden stattfand. Die Reaktion der Vereine zeigt, dass die Ereignisse weit über den Sportbereich hinauswirken und das Verhältnis zwischen den Anhängern belasten.

Weiterer Ablauf und staatliches Einschreiten

Während der Radefelder SV sportlich den Einzug ins Viertelfinale feiert, ermittelt jetzt der Kriminaldienst der Polizei wegen der Ereignisse nach dem Abpfiff. Der Verein Radefelder SV verurteilt jede Form von Gewalt und wünscht dem betroffenen Spieler eine schnelle und vollständige Genesung. Die weiteren Schritte der Staatsanwaltschaft und die rechtlichen Konsequenzen für die Tatverdächtigen bleiben abzuwarten. Die Sicherheitskräfte arbeiten daran, die Täterschaft vollständig aufzuklären und für Klarheit in der Sache zu sorgen.