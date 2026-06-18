Radeon RX 9070 GRE findet in Deutschland kaum Käufer

AMD's neue Mittelklasse-Grafikkarte Radeon RX 9070 GRE startet äußerst schwach in Deutschland. Trotz offizieller Preissenkung gegenüber der RX 9070 liegt sie preislich auf demselben Niveau, wodurch das Kaufargument fehlt. Bei Mindfactory bleiben Verkaufszahlen im nicht zählbaren Bereich.

Die ursprünglich für China aufgelegte Grafikkarte erreicht den deutschen Markt mehr als ein Jahr nach ihrem dortigen Debüt, mitten in der anhaltenden Speicherkrise. Mit ihrem nochmals stärker beschnittenen RDNA-4-Grafikprozessor ("Navi 48 XL") sollte sie eigentlich die Lücke zwischen derschließen.

Doch diese Theorie geht in der Praxis einfach nicht auf, wie erste Verkaufszahlen aus dem deutschen Einzelhandel nun deutlich machen.liegt weniger in der Technik als im Preis begründet. AMD ordnet die Grafikkarte offiziell unterhalb der Radeon RX 9070 ein, im Regal steht sie jedoch auf demselben Preisniveau. Wer 550 Euro und mehr ausgibt, der greift zur RX 9070.

Damit kostet die langsamere RDNA-4-Grafikkarte im günstigsten Fall mehr als das nächsthöhere Modell, welches 16 statt 12 GiB GDDR6-Grafikspeicher und ein 256 Bit statt 192 Bit breites Interface mitbringt. Spieler sollten bei einem vergleichbaren Preis immer zur RX 9070 greifen, und das tun sie auch, wie die Verkaufszahlen belegen. AMDs offizieller MSRP ("Manufacturer's Suggested Retail Price") von 549 US-Dollar vor Steuern entspricht nach aktueller Umrechnung und Mehrwertsteuer ungefähr dem deutschen Straßenpreis der Radeon RX 9070.

Damit fehlt der Radeon RX 9070 GRE das einzige tragende Kaufargument, der klare Preisvorteil. Beim deutschen Einzelhändler Mindfactory haben sechs gelistete Custom-Designs der Radeon RX 9070 GRE bisher keinen sichtbaren Verkaufszähler erreicht. Der Shop weist die Stückzahlen erst ab mehr als fünf verkauften Einheiten aus.

Zum Vergleich brachte es die seinerzeit ähnlich spät offiziell gestartete Radeon RX 7900 GRE zu ihrem Marktstart immerhin auf 10 bis 20 Exemplare, beliebte Custom-Designs erreichten früher am Starttag auch gerne einmal mehrere hundert Stück.taucht die Grafikkarte auch überhaupt nicht auf, während die Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9060 XT die Liste anführen. In einem nicht zählbaren Bereich zu starten, ist für eine solche Mittelklasse-Grafikkarte ein deutliches Signal.

Die Radeon RX 9070 GRE setzt auf 48 Compute Units, 12 GiB GDDR6-Grafikspeicher mit 18 GT/s an einem 192 Bit breiten Interface und einer Leistungsaufnahme ("TDP") von 220 Watt. Beim zum Einsatz kommenden RDNA-4-Grafikprozessor handelt es sich um eine nochmals stärker beschnittene Variante des Navi 48 XL, welcher lediglich über 3.072 der möglichen 4.096 FP32-Shadereinheiten verfügen kann.

Im PCGH-Test schlug die Radeon RX 9070 GRE in WQHD die Geforce RTX 5060 Ti mit 16 GiB um 29 Prozent, blieb der Geforce RTX 5070 aber um sechs Prozent beim Rasterizing und 17 Prozent beim Raytracing unterlegen. Die anhaltende Speicherkrise treibt die Preise für DRAM wie GDDR6 und GDDR7 immer weiter in die Höhe und drückt das gesamte DIY-Segment seit Monaten.

AMD reagierte bei der Radeon RX 9070 GRE mit einem reduziertem Speicherausbau und verbaut statt 16 nur 12 GiB, um an den knappen Komponenten zu sparen. Den möglichen Preisvorteil geben aber weder AMD noch der Handel weiter. In einem Markt, in dem die Grafikkartenverkäufe bei Mindfactory gegenüber Ende 2025 auf unter ein Drittel gefallen sind, trifft ein so eng kalkuliertes Zwischenmodell auf besonders wenig Kaufbereitschaft. International fällt das Urteil ähnlich aus, wie der ausführliche.

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn Sie dies durch Klick auf"Alle externen Inhalte laden" bestätigen:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Mehr dazu in unsererErst ein spürbarer Preisabstand zur deutlich schnelleren Radeon RX 9070 würde der Radeon RX 9070 GRE überhaupt eine Daseinsberechtigung verschaffen. Die PCGH-Redaktion freut sich schon über Ihre Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung.

Sollten Sie hingegen noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerAMD hat die Radeon RX 9070 GRE Anfang Juni für 549 US-Dollar weltweit in den Handel gebracht, doch in Deutschland bleiben die Käufer aus. Bei Mindfactory erreichen mehrere gelistete Modelle bis heute keine zählbaren Verkäufe





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