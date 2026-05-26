Radfahren und sexuelle Gesundheit: Urologen räumen Impotenz-Mythen aus dem Weg

Experten klären über den Zusammenhang von regelmäßigem Radfahren, vorübergehenden Taubheitsgefühlen und dem PSA-Wert auf. Tipps für die richtige Sitzposition und Trainingspausen reduzieren Beschwerden im Dammbereich.

Männer, die regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sind, brauchen sich keine grundsätzliche Sorge um dauerhafte Erektionsstörungen zu machen, wie Urologen betonen. Zwar kann nach besonders langen Touren ein taubes oder eingeschlafenes Gefühl im Genitalbereich auftreten, das jedoch in der Regel nichts mit einer langfristigen Impotenz zu tun hat.

Der zugrunde liegende Mechanismus ist ein anhaltender Druck auf den Damm - den Bereich zwischen Penis und Anus - der bei vielen Radfahrern ein unangenehmes, aber vorübergehendes Taubheitsgefühl hervorruft. Dr. med. Christoph Pies, Facharzt für Urologie, weist darauf hin, dass die aktuelle Studienlage keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen normalem bzw. moderatem Radfahren und bleibenden Erektionsstörungen belegt. Größere epidemiologische Untersuchungen haben weder bei Gelegenheitsradfahrern noch bei Freizeitpendlern einen statistisch signifikanten Anstieg chronischer Impotenz nachgewiesen.

Nur bei extremen Belastungen, etwa im professionellen Radsport oder bei sehr langen, sehr intensiven Trainingswochen, können bereits seltene Fälle von dauerhaften Problemen auftreten. Diese Fälle sind jedoch die Ausnahme und nicht die Regel. Ein weiteres Thema, das im Zusammenhang mit intensivem Radfahren häufig diskutiert wird, ist der PSA-Wert - ein Laborparameter, der zur Früherkennung von Prostatakrebs verwendet wird. Intensive Fahrradtouren können den PSA-Wert vorübergehend erhöhen, weil der Druck auf die Prostata zu einer leichten Entzündungsreaktion führen kann.

Ein vorübergehend erhöhter PSA-Wert kann zu falschen Alarmmeldungen führen, wenn die Blutprobe unmittelbar nach einer langen Trainingseinheit entnommen wird. Deshalb empfehlen viele Urologen, etwa 24 bis 48 Stunden vor einer geplanten PSA-Bestimmung auf ausgedehnte Fahrten oder intensives Ergometertraining zu verzichten, um ein verfälschtes Ergebnis zu vermeiden. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass ein erhöhter PSA-Wert nicht fälschlicherweise als Hinweis auf eine ernsthafte Prostataerkrankung interpretiert wird. Um Beschwerden im Dammbereich zu minimieren, spielt die Sitzposition eine zentrale Rolle.

Besonders problematisch sind stark nach vorne geneigte Haltungen und enge, schmale Sättel, die den Druck auf den Damm erhöhen. Experten raten zu druckentlastenden Sätteln, die breiter gestaltet und mit speziellen Aussparungen versehen sind, um die Belastung zu verteilen. Ebenso wichtig sind regelmäßige Positionswechsel während der Fahrt und geplante Pausen, in denen der Druck vom Sattel genommen wird. Gepolsterte Fahrradhosen aus atmungsaktiven Materialien können den Komfort zusätzlich verbessern und das Risiko von Taubheitsgefühlen reduzieren.

Wer diese einfachen Maßnahmen beachtet, kann das Risiko von temporären Beschwerden deutlich senken, ohne dabei auf das Vergnügen und die gesundheitlichen Vorteile des Radfahrens verzichten zu müssen





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