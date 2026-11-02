Radinfrastruktur Neukölln: Dritter Bauabschnitt Kottbusser Damm startet

Der dritte und letzte Abschnitt der Radstraße am Kottbusser Damm in Neukölln beginnt. Bezirksamt und Verkehrsstadtrat Jochen Biedermann kündigen umfassende Umbauten für bessere Fahrradverbindung an.

Das Bezirksamt Neukölln hat am Montag den Startschuss für den dritten und letzten Bauabschnitt der umfangreichen Straßenumbauarbeiten am Kottbusser Damm gegeben. Die Arbeiten konzentrieren sich auf den Bereich zwischen der Kreuzung Innstraße und dem südöstlichen Ende der Weserstraße, wo die Straße im kommenden Jahr grundlegend umgestaltet wird. Parallel dazu wird die Ederstraße im Abschnitt zwischen Weserstraße und Sonnenallee offiziell zur Fahrradstraße ausgewiesen, was den Vorrang für Zweiradfahrerinnen und -fahrer deutlich stärkt. Diese Maßnahme ist ein zentraler Bestandteil der geplanten Infrastrukturverbesserungen in diesem Berliner Bezirk.

Technische Details zum Straßenumbau

Wie bereits in den nördlichen beiden Abschnitten erfolgt auch im südlichen Teilstück eine signifikante Veränderung der Fahrbahnstruktur. Die Mitte der Fahrbahn wird auf eine Breite von fünf Komma fünfzig Metern asphaltiert, um ausreichend Platz für den Radverkehr zu gewährleisten. An den beiden äußeren Rändern der Straße soll das bestehende Kopfsteinpflaster instand gesetzt werden, wodurch die optische und funktionale Trennung zwischen Rad- und Fußverkehr verbessert wird. Zusätzlich sind Querungshilfen sowie Gehwegvorstreckungen an den verschiedenen Kreuzungen geplant, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Auch die Fahrradbügel werden neu installiert, und die Baumscheiben sollen vergrößert werden, was die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum weiter steigert.

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Baustellenplanung und zeitliche Abläufe

Laut Angaben des Bezirksamts wird auch an diesem letzten Abschnitt in kleineren Teilstücken gebaut, wobei jeder Abschnitt etwa vier Monate dauert. Die Arbeiten starten zunächst im Teilstück zwischen der Inn- und der Roseggerstraße. Anschließend folgt der Abschnitt zwischen der Rosegger- und der Treptower Straße, gefolgt vom Stück zwischen der Treptower- und der Thiemannstraße. Das südlichste Stück ist aktuell noch nicht terminiert, da dort zunächst Arbeiten der Berliner Wasserbetriebe und des Stromnetzes erfolgen müssen. Es kann daher hier ebenfalls noch zu Verzögerungen kommen, was die Gesamtplanung beeinflusst.

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Positionen der Verantwortlichen und Verkehrsführung

Verkehrsstadtrat Jochen Biedermann von den Grünen betonte, dass es nach Leitungsarbeiten zu Verzögerungen gekommen sei, bevor der aktuelle Start möglich war. Er erklärte, dass dieser wichtige Baustein für die Radinfrastruktur in Neukölln in gut einem Jahr endlich komplett befahrbar sein wird. Biedermann wies darauf hin, dass die nördlichen Abschnitte schon heute rege genutzt würden. Durch die Fertigstellung werde die Verbindung noch attraktiver, so der Stadtrat weiter. Für Anlieger bleibt die Straße auch weiterhin mit dem Auto befahrbar, allerdings nicht durchgehend, da sogenannte Modalsperren den motorisierten Durchgangsverkehr einschränken.

Historischer Kontext und zukünftige Nutzung

In den folgenden Jahren wurden seither nach und nach zwei südlichere Teilstücke umgebaut, wobei zuletzt im Jahr 2023 das zweite Teilstück eröffnet worden war. Die fortschreitende Schließung der Lücken im Netz der Fahrradstraßen dient dazu, eine durchgehende und sichere Verbindung für Pendler und Freizeitfahrer zu schaffen. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Anteil des Radverkehrs im urbanen Raum nachhaltig zu erhöhen und die Lebensqualität in dicht besiedelten Gebieten wie Neukölln zu verbessern. Die Kombination aus Asphaltierung der Mitte und Instandsetzung des Kopfsteinpflasters an den Rändern schafft dabei eine klare Hierarchie zugunsten der umweltfreundlicheren Fortbewegungsmittel.