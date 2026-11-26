Gisbert zu Knyphausen, Sido, Morten Harket und Peter Gabriel präsentieren neue Alben. Radio Eins zeigt die aktuelle Playlist mit Rezensionen und Hintergründen.

Die aktuelle Playlist von Radio Eins fokussiert sich in dieser Woche auf vier prominente Musikschaffende. Gisbert zu Knyphausen, Sido, Morten Harket und Peter Gabriel stehen im Mittelpunkt der Auswahl. Die Moderation hat gezielt Platten dieser Künstler für das Sendeformat ausgewählt. Diese Zusammenstellung bietet Hörern eine breite Palette an Genres und emotionalen Tiefen.

Gisbert zu Knyphausen bietet introspektiven Kammerpop

Gisbert zu Knyphausen ist mit dem Album "Lieder von dem was da ist und dem was nicht da ist" vertreten. Das Werk erschien bei Rastplatz Krachgarten im Vertrieb von Indigo. Die neun Songs entstanden zunächst im Wohnzimmer der Nachbarin und wurden später im Studio mit Streichern und Klavier ergänzt. Diese Aufarbeitung verwandelte die Aufnahmen in ein Werk des Kammerpops. Der Stil ist bewusst zurückgenommen und entfaltet eine beklemmende Atmosphäre. Knyphausen verarbeitet auf dem Album viel Depression und Selbstzweifel. Die Vertonung dieser Midlife-Crisis wirkt gebrochen und distanzlos. Kritiker könnten die Referenz zu "Nebraska" von Bruce Springsteen als anmaßend empfinden. Ein Vergleich mit dem Starruhm von Springsteen ist jedoch nicht gerechtfertigt. Springsteen schloss sich 1982 mit einem Mehrspurrekorder in seinem Schlafzimmer ein. Knyphausen schafft dennoch ein schönes und emotionales Album, das manche als kitschig einstufen könnten.

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Sido findet zu innerem Gleichgewicht und Gottesglauben

Der Rapper Sido trägt in der neuen Zeit zuweilen noch eine Totenkopf-Maske. Diese ist jedoch nun durchsichtig und symbolisiert einen gewaltigen Wandel. Seine neue Platte mit dem Titel "Frieden" steht ganz im Zeichen der Selbsterkundung. Sido hat in den letzten Monaten zu innerem Gleichgewicht gefunden. Er hat sogar den Gottesglauben für sich entdeckt. Das Album wirkt über weite Strecken wie ein beinahe hippieskes Therapie-Tagebuch. Die Texte sind in den typischen, betont lapidaren Pop-Rap von Sido gegossen. Hörer spüren schnell, dass sich die Perspektive des Künstlers verändert hat. Die Frage, ob es sich um einen Hit-Kandidaten handelt, bleibt offen. Die musikalische Ausrichtung wirkt dennoch modern und durchdacht.

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Morten Harket widmet sich großen Themen des Lebens

Morten Harket veröffentlicht das Album "Human Grace" unter veränderten Vorzeichen. Vor eineinhalb Jahren machte er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich bekannt. Das Album fußt zu großen Teilen auf Gesangsspuren, die vor dieser Diagnose aufgenommen wurden. Trotz dieses Faktors klingt das Werk erstaunlich geschlossen. Harket richtet seine Blicke auf die großen Themen des Lebens. Die Texte behandeln die Liebe, das Hadern mit sich selbst und das Finden zur eigenen Stärke. Die Reflexion ist opulent angelegt und berührt den Zuhörer. Die Produktion wurde zu einer Familienangelegenheit. Seine Tochter Karmen Poppi singt auf dem Stück "Falling Down". Seine Schwester Tomine steuert Vocals zum Song "Hold Me" bei. Dies verleiht dem Album eine persönliche Note.

Peter Gabriel liefert komplexes Mammutwerk mit zwei Mischungen

Peter Gabriel widmet die vergangenen Jahre seines Lebens einem regelrechten Mammutwerk. Nach dem Album "i/o" von 2023, das in unterschiedlichen Mixen erschien, folgt nun der Nachklapp. Die 13 Songs dieser Veröffentlichung liegen ebenfalls in alternativen Mixen vor. Es existieren die Mixe "bright" und "dark". Die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten sind marginal. Künstlerisch sind die Abweichungen wenig bedeutend. Der Sänger spiegelt in beiden Alben Zukunftsthemen wider. Dazu zählen Künstliche Intelligenz und die drohende Klimakatastrophe. Peter Gabriel verliert sich dabei immer wieder in mäandernden Verästelungen. Die großen Gabriel-Momente gibt es vereinzelt. Eine ordnende Hand hätte geholfen, diese Momente deutlicher zum Strahlen zu bringen. Das Werk bleibt ein komplexes Konvolut aus Ideen.