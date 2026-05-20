Das UCI hat strenges Verbots bekannt gegeben, dass Fahrer an Veranstaltungen wie der Grand Tour nicht mehr an Flaschen urinieren und diese anschließend am Straßenrand entsorgen dürfen. Auch konkrete Fahrer, wie Lennert Van Eetvelt und Christopher Juul Jensen, wurden mit Strafstrafen belegt. Ein weiteres Beispiel aus Spagna. Es wurden sogar Fahrer mit Geldstrafe belegt, die Abfall in die Zwischenraum geworfen haben.

Die erste Grand Tour im Radsport -Jahr 2026 kämpft mit einem skurrilen Problem: Urinflaschen am Straßenrand. Darauf hat der Radsport -Weltverband UCI reagiert und in einer Mitteilung nach der neunten Etappe, die Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in Corno alle Scale gewann, klargestellt, dass es \"streng verboten\" sei, in Flaschen zu urinieren und diese anschließend am Straßenrand zu entsorgen.

Es wurden auch concrete Fahrer, wie Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) und Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), mit Geldstrafen belegt. Selbst David de la Cruz vom Pinarello Q36.5-Fahrer bekam eine Strafe von 500 CHF für unangemessenes Verhalten und Schädigung des Images des Sports. Im Detail aber nicht spezifiziert, ob mit einer Flasche während der Etappe zu tun gehabt hat.

Ein Blick in die Regeln zeigt, dass die UCI-Regel 8.6 schon im Vorfeld verbietet "ananständiges oder unangemessenes Verhalten" während eines Rennens, inklusive öffentliches Urinieren am Start, Ziel oder Strecke. {

}{

}Gegenüber dem Punkt Urinieren in Flaschen, führt die UCI keine explizite Regel, obwohl es unter der UCI-Regel 8.6 dochecterzt wird. {

}{

}Der Fahrer muss in der Regel die Flaschen an Teamfahrzeuge übergeben oder in die dafür vorgesehenen Fahrermüllzonen abgeben.

Wer Abfall "leichtfertig oder gefährlich" entsorgt, riskiert bis zu 500 CHF Geldbuße und 25 UCI-Punkte. {

}{

}Etappen bei Grand Tours können über mehrere Stunden dauern und Fahrer trinken vor allembringt große Mengen Wasser zu sich. So werden Naturpausen auf ruhigen und weniger frequentierten Streckenabschnitten toleriert





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kurzfristige Parteien Strafen Phantasien Radsport-Jahr 2026 Grand Tour Regeln UCI-Regel Violations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wieder Unfall am Deich: Fahrer kommt mit hoher Geschwindigkeit von Straße abSchwerer Unfall in Hamburg-Neuland: Ein Autofahrer ist am frühen Mittwochmorgen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und verletzt worden. Nach

Read more »

Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall - A6 zeitweise gesperrtEin Lastwagen fährt auf der Autobahn auf einen anderen auf. Der Fahrer stirbt. Die A6 wird vorübergehend gesperrt. Das hat Folgen.

Read more »

Entsetzliche Lkw-Abfälligkeit auf der A6: Verkeilter Fahrer und Verletzter Fahrer des stehenden LagersEntspanntes Bild am Morgen auf der A6 mit zwei Lkw---|---|negelten am Straßenrand und einem Fahrer, der aufgrund des ungeeigneten Fahrens unvermeidlich mit einem anderen Lkw kollidierte und starb. Der Verletzte im stehenden Lager kam jedoch ohne Lebensgefahr davon. Die Autobahn zwischen zwei Abfahrten wurde gesperrt.

Read more »

Streit um Sinn der Safety Commission: Zu wenig Fahrer, zu wenig Wirkung?Nach dem Chaos-Grand-Prix in Barcelona gerät die Sicherheitskommission der MotoGP in den Fokus: Warum das Fahrerfeld das Gremium gespalten sieht

Read more »