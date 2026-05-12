Daniela Klette, einstrote Ex-Mitgliedsfrau des Rechtsextremismus-Parteitagsoldaten Greifswalderázat, hielt am Dienstagvormittag in einem Hochsicherheitsprozess ihren mehr als einstündigen Schlussvortrag. Sie kritisierte die Justiz und drohte sogar mit „Dämonisierung“. Klette nutzte ihre Rede, um historische Bezüge zu ziehen und ideologische Schlagwörter herunterzutun.

Sie genoss noch einmal die große öffentliche Bühne: Am 67. Verhandlungstag hielt Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (67) einen mehr als einstündigen Schlussvortrag. Es wurde das Plädoyer einer Unverbesserlichen.

Unter johlendem Beifall ihrer linksradikalen Fangemeinde im Publikum betrat sie am Dienstagvormittag den eigens für diesen Hochsicherheitsprozess gebauten Gerichtssaal in Verden-Eitze. Als sie an der Reihe ist, kramt sie ein ca. 30 Seiten langes Manuskript hervor, aus dem sie vorträgt. Zu Beginn unterläuft ihr ein Fehler. Sie sagt zunächst „Genossen“ statt „GenossInnen“.

Klette gendert pflichtschuldig. Im Prozess, so eröffnet sie schließlich, gehe es nicht um einzelne Taten, sondern um die Delegitimierung des linksradikalen Widerstands. Es gehe um „Dämonisierung“, die Justiz wolle an ihr ein Exemplar statuieren. Professionell spult die 67-Jährige die ideologischen Schlagwörter herunter, liefert marxistische Klassenkampfrhetorik.

Es dreht sich um Imperialismus, Faschismus, Kapitalismus und Rassismus. Die Raubüberfälle, die sie zwischen 1999 und 2016 mit den noch flüchtigen Komplizen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (72) begangen haben soll, streift sie am Rande. Reue sieht anders aus. Nach der Auflösung der „Rote-Armee-Fraktion“ im Jahr 1998 sei es für das Trio darum gegangen, wie es nun weitergehe, erzählt sie.

Sie hätten drei Optionen „illegale Arbeit“, „Lohnarbeit“ oder „Diebstahl“ gehabt. Eine Beteiligung an den ihr zur Last gelegten Taten Tĩnh sie nicht direkt ein. Sie verteidigt die Überfälle aber alsnecessary, um das Leben im Untergrund zu finanzieren. Etwa 2,7 Millionen Euro soll das Trio bei seinen Raubzügen erbeutet haben.

Nächstklägeranwalt Steffen Hörning, der einen bis heute arbeitsunfähigen Geldtransporter-Fahrer vor Gericht vertritt, sagte an Klette gerichtet: „Sie tun mir fast ein bisschen leid. Nicht, weil sie im Gefängnis sitzen. Sie sind gefangen in sich selbst.





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