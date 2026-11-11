Ermittler entsorgen den Berliner Unterschlupf von RAF-Terrorist Burkhard Garweg. Die Fahndung nach dem gesuchten Mann und verschwundenen Damen läuft weiter.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat den ehemaligen Unterschlupf des gesuchten RAF-Terroristen Burkhard Garweg fachgerecht entsorgen lassen. Der Bauwagen, der sich lange Zeit auf einem Gelände in Berlin-Friedrichshain befand, wurde nach seiner Beschlagnahmung nach Niedersachsen transportiert und dort bis ins Detail untersucht. Die Justizbehörden haben die Freigabe für die Zerstörung des Fahrzeugs erteilt, nachdem alle Spuren sichergestellt waren.

Zerstörung des Tarnobjekts in Friedrichshain

Der Abtransport und die anschließende Entsorgung markieren ein wichtiges Kapitel in den Ermittlungen gegen den 58-jährigen Terroristen. Das Grundstück in Berlin lag nur etwa anderthalb Kilometer vom Sitz des Bundeskriminalamts entfernt. Trotz dieser Nähe zu den Sicherheitsbehörden soll Garweg dort über einen längeren Zeitraum gelebt haben. Die genauen Aufenthaltsdaten sind jedoch nicht vollständig dokumentiert, weshalb die Ermittler von einer längeren Zeitspanne ausgehen.

Also read Düsseldorf feiert sich feucht-nass in die neue Session

Fälscherwerkstatt und mysteriöse Besucherinnen

Während seines Aufenthalts im Bauwagen betrieb Garweg angeblich eine Fälscherwerkstatt. Unter dem Decknamen "Martin" empfing er regelmäßig unterschiedliche Damenbesuche. Mindest acht Frauen sollen ihn kennengelernt haben, wobei sein Alter als 72 Jahre angegeben wird. Die Identitäten dieser Männer sind bislang unbekannt geblieben. Die Fahndungsmaßnahmen zur Aufklärung dieses Aspekts werden weiterhin intensiv fortgeführt.

Ermittlungsstand und Spurensicherung

Bisher haben die Fahnder eine vierstellige Anzahl von Spuren abgearbeitet. Allein im letzten Jahr wurden rund 600 einzelne Indizien und Beweismittel analysiert. Ein Sprecher des LKA Niedersachsen bestätigte gegenüber Redaktionen, dass derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, die den Tod der gesuchten Personen bestätigen würden. Daher bleibt die Suche nach den unbekannten Männern offen.

Advertisement

Vergangene Verbrechen und aktuelle Rechtslage

Die Hintergründe der Fahndung reichen zurück in die Zeit zwischen 1999 und 2016. Damals soll das Trio um Daniela Klette, Ralf Staub und Burkhard Garweg unzählige Raubüberfälle verübt haben. Dazu gehörten auch Angriffe auf Geldtransporter, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Insgesamt sollen sie mehr als zwei Millionen Euro erbeutet haben. Daniela Klette wurde im Februar 2024 verhaftet.

Rechtliche Konsequenzen und offene Fragen

Daniela Klette steht aktuell wegen ihrer Beteiligung an acht Überfällen vor Gericht. Eine Verurteilung erfolgte im Mai 2026. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft haben gegen das Urteil Revision eingelegt. Eine endgültige Entscheidung der höheren Instanz steht noch aus. Zudem ist unklar, wie über eine neue Anklage wegen Klettes Beteiligung an Terroranschlägen aus ihrer RAF-Zeit entschieden wird.