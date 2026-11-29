Der Brasilianer Rafael Camara wird nicht Formel-2-Meister der Saison 2026. Da er für Haas in der Formel 1 startet, kann er den Titel in Katar und Abu Dhabi nicht mehr gewinnen. Nachdem sein Rivale Dunne die Gesamtführung übernahm, bleiben Camaras Titelhoffnungen auf null.

Haas -Pilot Rafael Camara war als Führender in das Formel-2-Wochenende in Katar gegangen, kampflos musste er nun aber zuschauen, wie der Titel rechnerisch weg istwird nicht der Meister der Formel-2-Saison 2026 werden.

Der Brasilianer war als Führender in die letzten beiden Wochenenden gegangen und hatte somit trotz seiner Abwesenheit noch rechnerische Titelchancen. Nach den beiden Rennen der Nachwuchsklasse steht aber nun fest, dass es damit nichts wird.

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Wenn er in Abu Dhabi wie geplant erneut nicht in der Formel 2 an den Start gehen wird, kann er den Titel nicht gewinnen.bei Haas als Nachfolger für die Rennen in Brasilien und Las Vegas auserkoren, um sich auf die Saison 2027 vorzubereiten, in der er nebenLange war unklar, ob der 21-Jährige auch die letzten beiden Saisonrennen in Katar und Abu Dhabi für Haas bestreiten würde, oder ob er versuchen würde,, wo er als Führender in die letzten beiden Wochenenden gegangen war. Bei Haas empfand man es jedoch sinnvoller, Camara in der Formel 1 auf seine Aufgaben in der kommenden Saison vorzubereiten.