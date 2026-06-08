Rafael Leao sieht nach Roter Karte im Testspiel gegen Chile: Nationaltrainer Martinez verteidigt Star

Der portugiesische Fußballstar Rafael Leao wurde im Testspiel gegen Chile nach einer Rangelei mit einer Roten Karte vom Platz gestellt. Nationaltrainer Roberto Martinez stellte sich hinter seinen Spieler und betonte den Teamgeist. Mögliche Sperren für Pflichtspiele sind jedoch noch im Raum.

In einem Testspiel zwischen Portugal und Chile geriet die Partie kurz vor der Halbzeitpause außer Kontrolle. Der portugiesische Offensivspieler Rafael Leao sah nach einer Rangelei die Rote Karte , weil er einen chilenischen Spieler im Gesicht getroffen hatte.

Der Vorfall ereignete sich nach einem Zweikampf zwischen João Cancelo und dem Chilenen Felipe Faundez, in dessen Folge sich eine Rudelbildung entwickelte. Leao, der für den AC Mailand spielt, äußerte sich erstmals selbst auf Instagram zu dem Vorfall. Er betonte, dass er lediglich seinen Mitspieler habe schützen wollen und keinesfalls die Absicht gehabt habe, den Gegner zu verletzen. Gleichzeitig bedankte er sich bei den portugiesischen Fans für die Unterstützung.

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez stellte sich demonstrativ vor seinen Spieler. Auf der Pressekonferenz erklärte Martinez, dass Leaos Reaktion aus Leidenschaft und Teamgeist resultierte und nicht als böswilliger Ausraster zu werten sei. Gleichzeitig mahnte er jedoch, dass die Mannschaft lernen müsse, mit Provokationen besser umzugehen und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Die Konsequenzen der Roten Karte sind noch nicht vollständig absehbar.

Da Leao wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde, könnte die FIFA-Disziplinarkommission die Sperre auch auf offizielle Pflichtspiele ausweiten. Sicher ist bisher nur, dass er im nächsten Freundschaftsspiel gegen Nigeria fehlen wird. Ob auch das erste WM-Spiel Portugals gegen die DR Kongo betroffen sein wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Ein Ausfall des wichtigen Offensivstars käme für die portugiesische Nationalmannschaft zu einem ungünstigen Zeitpunkt, besonders im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft





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