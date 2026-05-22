Rafael Nadal glaubt an Alexander Zverev

Tennis-Legende Rafael Nadal glaubt, dass Alexander Zverev bei den French Open einen Triumph feiern könnte, wenn er an sich glaubt und auf seinem höchsten Niveau spielt.

Tennis-Legende Rafael Nadal glaubt, dass Alexander Zverev bei den French Open einen Triumph feiern könnte, wenn er an sich glaubt und auf seinem höchsten Niveau spielt.

Der Spanier, der selbst 14 Mal den Titel in Roland Garros gewonnen hat, sieht jedoch den italienischen Spieler Jannik Sinner als großen Favoriten auf den Titel. Sinner hat in diesem Jahr bereits alle großen Turniere auf Sand und fünf Masters-Turniere hintereinander gewonnen. Ohne den verletzten Landsmann Carlos Alcaraz, der eine Verletzung am Handgelenk hat, sieht es im Feld jedoch offener aus. Nadal kennt diese Art von Verletzung sehr gut, da er selbst zweimal in seiner Karriere davon betroffen war.

Er hofft, dass Alcaraz das Richtige macht, um keine bleibenden Folgen zu haben. Nadal selbst hat seine Karriere im Oktober 2024 nach zahlreichen Verletzungen beendet und gibt an, dass es ihm deutlich besser geht. Er kann sein Leben genießen und ist glücklich, morgens aufzuwachen und nicht viele Schmerzen zu haben





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