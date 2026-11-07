Rafael Nadal kehrt 2027 zu MGM Slam in Las Vegas zurück

Rafael Nadal nimmt am 28. Februar 2027 am Showturnier MGM Slam in Las Vegas teil. Ein Duell mit Roger Federer ist möglicher Programmpunkt der Veranstaltung.

Der spanische Tenniserbe Rafael Nadal kehrt am 28. Februar 2027 ins professionelle Tennisgeschehen zurück. Die 40-jährige Sportlegende wird beim Showturnier "MGM Slam" in der T-Mobile-Arena in Las Vegas auftreten. Dieser Auftritt markiert seinen ersten Auftritt in den USA seit dem offiziellen Ende seiner Profikarriere im November 2024. Die Ankündigung dieser Veranstaltung löst unter Fans und Medien großes Interesse an einer möglichen Rückkehr des 22-maligen Grand-Slam-Siegers aus.

Aktuelle Pläne für Las Vegas

Rafael Nadal bestätigt damit sein Comeback im Rahmen einer speziellen Event-Serie mehr als zwei Jahre nach seinem letzten offiziellen Wettkampf. Die Austragungsorte der T-Mobile-Arena in Las Vegas dient als Kulisse für diese hochkarätige Veranstaltung. Der spanische Star zeigt sich offen für die organisatorischen Details, bleibt aber bei Fragen zu möglichen Gegnern vorsichtig. Es ist unklar, ob er als alleiniger Star auftritt oder ein Doppelpaar bildet.

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Spannungen zwischen Federer und Nadal

Ein möglicher Auftritt seines größten Rivalen Roger Federer (45) auf der Bühne der Arena wird von der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Rafael Nadal (40) bestätigte, dass er und der Schweizer weiterhin regelmäßig Kontakt pflegen. Beide Athleten unterhalten sich nahezu wöchentlich und besprechen dabei verschiedene Themen außerhalb des reinen Trainings. Diese regelmäßige Kommunikation bildet die Basis für eventuelle gemeinsame Auftritte in der Zukunft.

Ob die beiden Tennis-Ikonen tatsächlich noch einmal gegeneinander antreten, ließ Nadal bewusst offen. Er erklärte, dass die Entscheidung von der Suche nach dem perfekten Anlass und dem passenden Ort abhängt. Nadal sagte, die Fans würden es erfahren, sobald sich die Beteiligten auf eine konkrete Realisierung einigen. Ein erneutes Aufeinandertreffen würde für Tennis-Fans ein echtes Highlight darstellen, da die beiden während ihrer aktiven Karrieren insgesamt 40 Mal aufeinander trafen.

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Vergangene Duelle und Erfolge

Die historische Bilanz zwischen Rafael Nadal und Roger Federer ist ein zentraler Bestandteil der Diskussion um das geplante Event. Insgesamt 24 Duelle gingen zu Gunsten des Spaniers Nadal aus, während 16 Partien vom Schweizer Federer gewonnen wurden. Diese Statistik unterstreicht die Intensität und den Erfolg beider Athleten über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Abseits des Tennisplatzes verbindet die beiden ehemaligen Konkurrenten inzwischen eine enge Freundschaft.

Das letzte große öffentliche Aufeinandertreffen fand 2020 bei einem Showmatch in Kapstadt statt. Bei dieser Veranstaltung trafen die beiden Legenden vor knapp 52.000 Zuschauern aufeinander. Die enorme Nachfrage und das positive Echo dieses Spiels dienen als Inspiration für die aktuellen Planungen in Las Vegas. Die hohe Zuschauerzahl in Südafrika zeigt das anhaltende Interesse des Publikums an Begegnungen zwischen diesen beiden Sportgrößen.

Weitere Auftritte und Zukunftsaussichten

Ob Federer tatsächlich als Gegner nach Las Vegas kommt, ist noch nicht final bestätigt. Neben dem geplanten Event in den USA gab es in den vergangenen Jahren auch Gerüchte über ein Duell im Santiago Bernabéu in Madrid. Dort könnten Federer und Nadal, der erst vor wenigen Tagen in den Vorstand des Real Madrid Klubs berufen wurde, ihren eigenen Zuschauerrekord brechen. Diese Informationen deuten auf weitere potenzielle Austragungsorte hin.

Für Nadal wird der Auftritt in Las Vegas der erste in den USA seit seinem Karriereende im November 2024 sein. Ganz ohne Tennis ging es für den Spanier jedoch nicht. Erst Anfang Oktober stand er beim zehnjährigen Jubiläum seiner eigenen Tennis-Akademie unter anderem mit Andy Murray auf dem Platz. Dies zeigt, dass Nadal auch nach seinem Rücktritt weiterhin eng mit dem Sport und anderen Stars verbunden bleibt. Die Entwicklung rund um das MGM Slam Turnier wird in den kommenden Monaten weiterverfolgt.