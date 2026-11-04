Rafael Nadal neu im Real Madrid Vorstand: Ernennung bestätigt

Real Madrid beruft Rafael Nadal in den Vorstand. Die Mitgliedsversammlung stimmt am 21. November zu. Der Tennis-Legende wird eine wichtige Rolle im Verein zuerkannt.

Real Madrid hat den ehemaligen Tennisspieler Rafael Nadal Parera offiziell in den Verein Vorstand berufen. Der Vorstand des Klubs fasste am Mittwoch, dem 4. November, diesen wichtigen Beschluss. Anschließend wurde die Ernennung der Generalversammlung der Delegierten zur Bestätigung vorgelegt. Nadal ist als Mitglied Nr. 67.778 fest im Vereinsregister eingetragen.

Nadal akzeptiert Vorschlag des Vorstands

Rafael Nadal Parera hat den Vorschlag zur Übernahme des Vorstandsmandats begeistert angenommen. Auf der Social-Media-Plattform X bedankte er sich bei Präsident Florentino Pérez und dem gesamten Vorstand. Ein Bild zeigte ihn als kleinen Jungen im Trikot von Real Madrid. Er erklärte, dass er den Vorschlag mit großer Lernbereitschaft annimmt. Sein Ziel ist es, so viel wie möglich zum Verein beizutragen.

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Ehrenmitglied in der außerordentlichen Versammlung

Die formale Bestätigung der Ernennung steht noch aus. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 21. November müssen die Vereinsmitglieder dem Vorschlag der Klubführung zustimmen. Experten gehen davon aus, dass dies nur eine Formsache ist. Die Unterstützung durch die Basis gilt als gesichert. Der 22-fache Grand-Slam-Gewinner wird damit zur zentralen Persönlichkeit in der Vereinsstruktur.

Sportliche Legende und menschliches Vorbild

Real Madrid würdigt die sportlichen Erfolge von Rafael Nadal Parera in einer offiziellen Erklärung. Der Klub beschreibt ihn als Persönlichkeit von internationalem Kaliber. Er gelte als Referenz im spanischen und internationalen Sport. Seine Werte wie Talent, Wettbewerbsgeist und Bescheidenheit seien fest in der Identität von Real Madrid verankert. Nadal steht für Solidarität und Respekt gegenüber Gegnern.

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Ende der Profikarriere und neue Aufgaben

Rafael Nadal Parera beendete seine unvergleichliche Karriere im November 2024. Insgesamt stand er 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Wiederholte Verletzungen führten zum Ende als Profi. Gegenüber der Zeitung L'Équipe erklärte er, dass sein Körper am Limit war. Er fühlt sich jedoch nicht nach Tennis, sondern widmet sich nun neuen Aufgaben.

Konkrete Konsequenzen für den Verein

Durch die Aufnahme in den Vorstand erhält Real Madrid eine internationale Sportikone direkt in die Führung. Die Ernennung unterstreicht den Anspruch des Klubs, über den Sport hinaus zu wirken. Rafael Nadal Parera wird nun aktiv an der Zukunftsgestaltung mitarbeiten. Die Mitgliederversammlung wird diesen Schritt offiziell sanktionieren und die Struktur des Vorstands bestätigen.