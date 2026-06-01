Rafael Nadals Karriere: Ein Leben voller Triumphen und Leid

Rafael Nadal, der Tennis-Legende, blickt auf seine Karriere zurück und erzählt von den Herausforderungen, die er überwunden hat. Seine Krankenakte ist dick, aber trotzdem kämpfte sich Nadal weiter durch. Jetzt ist seine Dokumentation "Rafa" auf Netflix verfügbar.

Rafael Nadal s Karriere war eine Geschichte von Triumphen und Leid. Der Tennis -Legende gewann 22 Grand-Slam-Turniere, davon 14 bei den French Open in Paris, ein Rekord für die Ewigkeit.

Doch immer wieder warfen Verletzungen den Spanier zurück. Seine Krankenakte ist dick: Rücken, Hüfte, Knie, Bauchmuskeln, Fuß und Handgelenk. Trotzdem kämpfte sich Nadal weiter durch. Doch 2024 ging es nicht mehr weiter.

In seinem letzten Jahr bestritt er noch 20 Matches, gewann zwölf. In Roland Garros verlor er in Runde eins gegen Alexander Zverev, bei Olympia in Runde zwei gegen Novak Djokovic. Über dieses Abschiedsjahr drehte Nadal die Dokumentation "Rafa", die jetzt auf dem Streaming-Portal Netflix verfügbar ist





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