Rafael van der Vaart apologizes for racist comments on Japan stars

Rafael van der Vaart, a former Dutch international and Tottenham player, has apologized for racist comments he made about Japan stars during a TV appearance. He compared the Japanese players to one another and said one of them was "completely out of sight," causing outrage and criticism.

März 2025: Rafael van der Vaart (damals 42/mittlerweile 43) vor einem Spiel seines Ex-Klubs Tottenham in der Europa League bei AZ Alkmaarist van der Vaart als TV-Experte für Holland-Sender NOS im Einsatz.

Auf das Abwehrverhalten von Oranje-Verteidiger van de Veen angesprochen, sagte van der Vaart, der Ex-Wolfsburger habe seinen Gegner "komplett aus den Augen" verloren. Und: "Schaut her, er ist völlig ungedeckt, van de Veen ist nirgends zu sehen.

". Dann folgte der Skandal. Denn in Bezug auf die Japan-Stars sagte van der Vaart: "Sie sehen sich natürlich alle ähnlich, vielleicht dachte er das.

". Direkt nach dieser diskriminierenden Aussage erklärte der TV-Experte: "Das ist natürlich ein Witz. Ich traue mich gar nicht, etwas zu sagen.

". Nun zitiert das Portal "The Athletic" aus einer Stellungnahme von van der Vaarts Management. Darin heißt es, "dass es niemals seine Absicht" gewesen sei, "jemanden zu beleidigen, zu verletzen oder zu diskriminieren". Van der Vaart lehne Rassismus in jeder Form ab und habe "Respekt vor Menschen jeder Herkunft und jedes Hintergrunds".

Er verstehe, "dass manche meine Worte als verletzend empfunden haben". -Star seine Aussage, entschuldigt sich dafür: "Ich verstehe, dass einige Leute meine Aussagen verletzend fanden. Das bedauere ich zutiefst. Wenn ich damit Menschen enttäuscht habe, biete ich meine Entschuldigung an.

". Van der Vaart musste für seine Japan-Aussage logischerweise reichlich Kritik einstecken. So erklärte die britische Anti-Diskriminierungs-Organisation "Kick It Out" bei "The Athletic": "Es ist zutiefst enttäuschend zu hören, wie ehemalige Spieler rassistische Stereotype über die japanische Mannschaft verbreiten und dann noch nachlegen, indem sie versuchen, die Kommentare als Witz zu verteidigen.





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