Rafael van der Vaart entschuldigt sich nach diskriminierender Aussage über japanische Nationalspieler

Der frühere Bundesliga-Star Rafael van der Vaart hat als TV-Experte mit einer rassistischen Bemerkung über japanische Fußballspieler für einen Skandal gesorgt und sich anschließend entschuldigt.

Der frühere Bundesliga-Star Rafael van der Vaart hat mit einer diskriminierenden Aussage über Japan s Nationalspieler Kritik auf sich gezogen und sich anschließend entschuldigt. Als TV-Experte beim niederländischen Sender NOS analysierte er das torreiche Unentschieden zwischen den Niederlanden und Japan (2:2) und wandte sich dabei der Abwehrleistung von Micky van de Veen zu.

Van de Veen habe seinen Gegenspieler komplett aus den Augen verloren, so van der Vaart: "Schaut her, er ist völlig ungedeckt, van de Veen ist nirgends zu sehen.

" Anschließend fügte er mit Blick auf die japanischen Spieler hinzu: "Sie sehen sich natürlich alle ähnlich, vielleicht dachte er das. " Diese Bemerkung löste im Studio betretenes Schweigen aus, woraufhin van der Vaart sie noch zu relativieren versuchte: "Das ist natürlich ein Witz. Ich traue mich gar nicht, etwas zu sagen.

" In einer Stellungnahme, die das Sportportal "The Athletic" zitiert, distanzierte sich van der Vaarts Management klar von der Aussage. Es heißt darin, es sei niemals van der Vaarts Absicht gewesen, jemanden zu beleidigen, zu verletzen oder zu diskriminieren. Der ehemalige niederländische Nationalspieler lehne Rassismus in jeder Form ab und habe Respekt vor Menschen jeder Herkunft und jeden Hintergrunds. Gleichzeitig zeigte er Verständnis dafür, dass seine Worte als verletzend empfunden wurden: "Das tut mir aufrichtig leid.

Falls ich jemanden damit verärgert habe, bitte ich um Entschuldigung. Das war nie meine Absicht.

" Der Vorfall ereignete sich während der Live-Analyse des Freundschaftsspiels zwischen den Niederlanden und Japan, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Van der Vaart, der selbst 109 Mal für die niederländische Nationalmannschaft auflief und 2010 Vizeweltmeister wurde, stand als Experte für den Sender NOS vor der Kamera. Sein Kommentar über die angebliche Ähnlichkeit der japanischen Spieler wurde rasch als rassistisch kritisiert und sorgte vor allem in sozialen Medien für Empörung.

Die schnelle öffentliche Entschuldigung seines Managements deutet auf den ernsten Charakter der Vorwürfe hin. Van der Vaart, der heute als TV-Experte und Fußballkommentator arbeitet, muss sich nun erneut mit einer Kontroverse auseinandersetzen, die sein öffentliches Image belastet. Es bleibt abzuwarten, ob und wie der Sender NOS auf den Vorfall reagieren wird





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