Rafael van der Vaart startet als Padel‑Profi durch - vom Fußballstar zum Schlägersport‑Idol

Der ehemalige HSV‑Stürmer Rafael van der Vaart hat nach seiner Fußballkarriere den Trend-Sport Padel für sich entdeckt. Mit viel Leidenschaft, regelmäßigen Turnierteinsätzen und Benefiz‑Events baut er sich eine neue sportliche Identität auf, während er gleichzeitig als Experte bei der Fußball‑WM für die NOS tätig ist.

Rafael van der Vaart, 43 Jahre alt, hat nach einer glanzvollen Fußballkarriere einen neuen sportlichen Schwerpunkt gefunden: Padel . Der frühere HSV‑Stürmer, der in seiner aktiven Zeit beeindruckende 66 Tore und 55 Vorlagen in 199 Einsätzen verzeichnete, widmet sich inzwischen mit voller Hingabe dem schnell wachsenden Schlägersport.

Die Veränderung begann während der Corona‑Pandemie, als er in Dänemark erstmals die Padel‑Bahn betrat. Damals war das Spielfeld noch relativ ungenutzt und erlaubte ausgiebiges Training, was ihm den Einstieg erleichterte. Von diesem Moment an entwickelte sich seine Leidenschaft für das Spiel, das sich durch kompakte Spielfelder und kleinere Bälle auszeichnet, jedoch dieselbe Dynamik und den gleichen Wettbewerbsgeist wie der klassische Fußball mit sich bringt.

Van der Vaart betont immer wieder, dass das ständige Bewegen und das Streben nach Punkten für ihn zentrale Antriebe sind.

"Ein Ball muss für mich immer im Spiel sein und das Gewinnen treibt mich an", sagt er, und diese Einstellung hat ihn schnell zu einem gefragten Spieler auf dem Padel‑Circuit gemacht. Seit seinem offiziellen Rückzug aus dem Profifußball im Jahr 2018, nach Stationen bei Ajax Amsterdam, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Betis Sevilla, Midtjylland und Esbjerg, hat er den Sport zu seinem neuen Beruf gemacht.

Heute ist er fast täglich auf dem Padel‑Court zu finden, trainiert intensiv und nimmt an zahlreichen Turnieren teil. Dabei nutzt er nicht nur seine fußballerische Erfahrung, sondern auch sein früheres Hobby Tennis, um sein Ballgefühl und seine Positionierung zu schärfen. Durch sein natürliches Talent und seine sportliche Vielseitigkeit konnte er sich schnell in der Padel‑Szene etablieren.

Die Popularität des Sports ist dabei nicht zu übersehen: Viele ehemalige Fußballstars, darunter Sir David Beckham, Arjen Robben, Diego Forlan und Robbie Keane, haben bereits gegen ihn gespielt. Diese Begegnungen ziehen nicht nur Sportbegeisterte an, sondern sorgen auch für mediale Aufmerksamkeit, die den Padel‑Sport in Deutschland weiter voranbringt. Van der Vaarts neue Karriere ist jedoch nicht ausschließlich auf reine Wettkämpfe ausgerichtet. Er nutzt seine Bekanntheit, um Benefiz‑Events zugunsten verschiedener Wohltätigkeitsprojekte zu unterstützen.

Veranstalter schätzen nicht nur sein sportliches Können, sondern auch seine offene und gesellige Art, die jedes Turnier zu einem besonderen Erlebnis macht. Neben seiner aktiven Spieltätigkeit bleibt er der Fußballwelt verbunden: Während der FIFA‑Weltmeisterschaft arbeitet er als Experte für die niederländische öffentlich‑rechtliche Rundfunkanstalt NOS und kommentiert die Spiele. Dennoch bleibt sein Herz auf dem Padel‑Platz verankert, denn jede freie Minute verbringt er lieber mit dem kleineren Schläger in der Hand, als dass er den größeren Ball erneut berührt.

Seine Geschichte zeigt, dass sportlicher Ehrgeiz und Leidenschaft keine Altersgrenze kennen und dass der Übergang von einem etablierten Sport zum anderen nicht nur möglich, sondern auch bereichernd sein kann





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