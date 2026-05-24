Raffa, die Influencerin, ist Single und verliebt: 7 Dates und kein Scheinfahrplan, jetzt verrät sie endlich, wer sie liebt

Die Influencerin gibt private Einblicke in ihr aktuelles Liebesleben und ihre Dating-Situation. Raffa betont, dass sie glückliche Single sei und ist gespannt, wie ihre Partnerschaft mit ihrem Zwillingsbekannten oder einem anderen Fang aussieht. Der Fan-Anteil ist jedoch gespannt auf weitere Einzelheiten.

Ein Fan konnte seine Neugier nicht länger zurückhalten und schrieb ihr in einer Direktnachricht: "Wir wollen endlich wissen, wer!

" Darüberhinaus gab die Influencerin jedoch weiterhin geheimnisvoll und gab nur vorsichtig Einblicke in ihre aktuelle Situation. "Ich bin seit zehn Jahren Single. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich wieder sowas erleben darf", schwärmte sie.

Zudem gab sie ein kleines Update: "Wir haben bis jetzt schon sieben Dates gehabt und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hinführen wird.

". Konkrete Details zu der Person an ihrer Seite behält die Netz-Bekanntheit jedoch weiterhin für sich. Ihren Fans stellt sie jedoch in Aussicht: "Wenn die Zeit reif ist, werde ich mehr verraten.

". Raffa gewährt ihren Followern immer wieder persönliche Einblicke in ihren Alltag und ihre Gefühlswelt. Die Influencerin wurde einem breiten Publikum bekannt, als sie am Reality-Format beteiligt war. In ihrem Liebesleben war es in den vergangenen Jahren jedoch eher ruhig geblieben, und Raffa betonte mehrfach, dass sie auch als Single glücklich sei





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