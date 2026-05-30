Raheem Sterling nach Autounfall festgenommen - unter Drogeneinfluss?

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling ist nach einem Autounfall vorläufig festgenommen worden. Der 31-Jährige soll mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestanden haben, als er mit seinem Sportwagen in die Leitplanke einer Autobahn in Hampshire/Südengland gefahren ist. Sterling wurde gegen Kaution freigelassen, während die Polizei weitere Ermittlungen durchführt.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling ist nach einem Autounfall vorläufig festgenommen worden. Der 31-Jährige war mutmaßlich mit seinem Sport wagen in die Leitplanke einer Autobahn in Hampshire/Südengland gefahren, er soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben, wie die Polizei am Samstag mittelte.

Der Flügelspieler, der seinen Vertrag beim FC Chelsea Anfang des Jahres aufgelöst hatte und noch bis Ende Juni an Feyenoord Rotterdam gebunden ist, wurde gegen Kaution bis zu weiteren Ermittlungen freigelassen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen.

'Es waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt und es wurden keine Verletzten gemeldet', so die Polizei. Quellen aus dem Umfeld des Fußballers teilten der britischen Nachrichtenagentur 'Press Association' mit, dass Sterling sich zuletzt wertlos und vergessen gefühlt habe. Sterling leide weiter nach einigen schwierigen Jahren unter immensem psychischen Druck





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