Raheem Sterling nach Unfall unter Drogeneinfluss festgenommen

Der ehemalige englische Nationalspieler Raheem Sterling wurde nach einem Unfall mit seinem Lamborghini auf der Autobahn M3 festgenommen. Er steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Der langjährige englische Nationalspieler Raheem Sterling ist am Donnerstagmorgen nach einem Unfall mit seinem Lamborghini auf der Autobahn M3 in der Grafschaft Hampshire festgenommen worden.

Die Polizei von Hampshire bestätigte, dass der 31-jährige Flügelstürmer gegen 9 Uhr mit seinem Sportwagen in die Leitplanke gekracht war. Glücklicherweise wurden keine anderen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, und es gab keine Verletzten. Die Beamten stellten jedoch fest, dass Sterling unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte.

Zudem soll er im Besitz einer Substanz der Klasse C gewesen sein, zu der unter anderem anabole Steroide und Beruhigungsmittel zählen. Als die Polizei eine Probe zur Untersuchung verlangte, verweigerte er diese. Sterling wurde daraufhin festgenommen und später gegen Kaution freigelassen, während die Ermittlungen andauern. Die Nachricht von Sterlings Festnahme kommt zu einem Zeitpunkt, da der einst gefeierte Stürmer sportlich schon seit längerem mit Problemen zu kämpfen hat.

Sein letztes Länderspiel für England bestritt er im Dezember 2022 bei der WM-Viertelfinalniederlage gegen Frankreich. Nach einer äußerst erfolgreichen Zeit bei Manchester City, wo er mehrere Meistertitel und Pokale gewann, wechselte er 2022 zu Chelsea. Dort verlief seine Zeit enttäuschend, und im Sommer 2024 wurde er an Arsenal ausgeliehen, wo er in 28 Pflichtspielen nur ein Tor erzielte.

Anschließend zog es ihn in die niederländische Eredivisie zu Feyenoord Rotterdam, aber auch dort konnte er nicht an alte Leistungen anknüpfen und verbuchte bislang nur eine Vorlage in acht Einsätzen. Der Vorfall auf der Autobahn M3 wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf Sterlings derzeitige sportliche Situation, sondern könnte auch ernste rechtliche Konsequenzen haben. Die Polizei von Hampshire ermittelt wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss, gefährliches Fahren, Besitz einer Droge der Klasse C sowie Verweigerung der Abgabe einer Probe.

Sollte er verurteilt werden, drohen ihm eine Geldstrafe, ein Fahrverbot oder sogar eine Freiheitsstrafe. Für Sterling, der in seiner Karriere stets als Vorbild galt, ist dies ein weiterer Tiefpunkt. Die Öffentlichkeit und die Fans fragen sich, wie es mit dem einstigen Superstar weitergehen wird. Während die Ermittlungen laufen, bleibt Sterling vorerst auf freiem Fuß, aber die Schlagzeilen über seine Eskapade werden ihn noch lange begleiten.

Es bleibt abzuwarten, ob er sportlich und persönlich wieder zu alter Stärke zurückfinden kann





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