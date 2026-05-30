Raheem Sterling nach Verkehrsunfall festgenommen

Der ehemalige englische Nationalspieler Raheem Sterling ist nach einem Verkehrsunfall mit seinem Lamborghini in der Grafschaft Hampshire festgenommen worden.

Der ehemalige englische Nationalspieler Raheem Sterling ist nach einem Verkehrsunfall mit seinem Lamborghini in der Grafschaft Hampshire festgenommen worden. Gegen den Offensivspieler besteht der Verdacht, ein Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt und sich gefährlich im Straßenverkehr verhalten zu haben.

Zudem soll er im Besitz einer Droge der Klasse C gewesen sein und die Abgabe einer Probe zur Untersuchung verweigert haben. Nach Angaben der Polizei wurde Sterling gestoppt, nachdem er mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn M3 in die Leitplanke gefahren war. Die Polizei von Hampshire erklärte, dass Sterling gegen Kaution freigelassen wurde, während die Ermittlungen fortgesetzt werden. Sterling hatte in den vergangenen Jahren sportlich schwierige Jahre.

Sein letztes Länderspiel für England absolvierte er im Dezember 2022 bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich im WM-Viertelfinale. Im Sommer 2022 wechselte er von Manchester City zu Chelsea, wo er jedoch nicht an frühere Leistungen anknüpfen konnte. Sein Vertrag bei Chelsea wurde im Januar 2026 aufgelöst, anschließend wechselte er zu Feyenoord Rotterdam. Auch in Holland konnte der Offensivspieler bislang nicht an frühere Leistungen anknüpfen





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