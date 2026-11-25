Der Ex-Nationalspieler Raheem Sterling erhält 12 Monate Gefängnis auf Bewährung. Das Gericht bestraft die gefährliche Fahrt mit Lachgas im Lamborghini. Details zur Urteilsbegründung.

Der ehemalige englische Nationalspieler Raheem Sterling wurde am Mittwoch zu einer zwölfmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, wobei die Bewährungszeit insgesamt 18 Monate beträgt. Dies bedeutet, dass der 31-jährige Ex-Star das Gefängnis nicht antreten muss, sofern er die Auflagen einhält. Das Urteil fällt in einem Fall, der die öffentliche Sicherheit gefährdete.

Gefährliche Fahrt und Drogenkonsum auf der Autobahn

Am 28. Mai dieses Jahres war Raheem Sterling mit seinem Lamborghini Urus auf einer Autobahn in England unterwegs. Während der Fahrt inhalierte der ehemalige Manchester-City-Star wiederholt die Droge Lachgas aus einem Luftballon. Diese handlungsauslösende Aktion endete mit einem Zusammenstoß gegen eine Betonbarriere. Aufnahmen einer Dashcam dokumentieren den Moment, in dem das Luxus-SUV gegen die Barriere prallt. Trotz des Aufpralls setzte Sterling seine Fahrt fort und kam wenig später von der Straße ab.

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Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die gefährliche Fahrweise beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, saß Raheem Sterling bereits auf dem Beifahrersitz seines Unfallwagens. Bei der Kontrolle fand die Polizei zwei Lachgas-Kartuschen auf dem Schoß des Angeklagten. Diese Beweise belegten den vorherigen Konsum der Substanz während der Fahrt. Die Polizei konnte den Vorort sofort sichern und den Fahrer festnehmen.

Schuldbekenntnis und Besserungsmaßnahmen

Der Ex-Chelsea-Star hatte sich bereits im September in drei Anklagepunkten schuldig bekannt. Während der Verhandlung am Mittwoch gab er an, das Lachgas genutzt zu haben, um mit einer schwierigen Phase seiner Karriere umzugehen. Nach seiner Festnahme begab sich der Engländer freiwillig für zwölf Tage in eine stationäre Suchtbehandlung. Dieses Verhalten wurde als positiver Faktor im Rahmen der Urteilsfindung berücksichtigt. Die Suchttherapie sollte zeigen, dass er die Problematik ernst nahm.

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Trotz des freiwilligen Behandlungsbeginns urteilte die Richterin scharf. Sie erklärte, dass Sterling eine bewusste und völlig egoistische Entscheidung getroffen habe. Durch seine rücksichtslose Fahrweise habe er zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr gebracht. Die Worte der Richterin betonen die Verantwortung von Prominenten für die öffentliche Sicherheit. Das Gericht sah die Gefahr für andere Autofahrer als schwerwiegend an.

Sportlicher Abstieg und Vereinslosigkeit

Parallel zum juristischen Verfahren läuft es für den 82-fachen englischen Nationalspieler auch auf dem Fußballplatz nicht mehr rund. Nach sieben erfolgreichen Jahren unter Pep Guardiola bei Manchester City wechselte der Flügelspieler 2022 zum FC Chelsea. Dort konnte er nie an seine früheren Leistungen anknüpfen. Die Anpassung an die neue Umgebung scheiterte deutlich an den sportlichen Erwartungen. Seine Leistungen blieben hinter denen in seiner bisherigen Karriere zurück.

Auch bei Arsenal und zuletzt bei Feyenoord Rotterdam gelang ihm kein sportlicher Neuanfang. Jede neue Station führte zu einer weiteren Abwärtsspirale in seiner Profikarriere. Die Umbrüche bei den Vereinen passten nicht zu seinem Spielstil. Seit dem Sommer ist Raheem Sterling vereinslos. Die Kombination aus sportlichem Versagen und rechtlichen Problemen markiert einen tiefen Einschnitt in seinem Leben.

Zukünftige Auflagen und berufliche Perspektive

Mit der ausgesetzten Strafe steht Raheem Sterling nun unter Aufsicht der Justiz. Die Bewährungszeit von 18 Monaten dient der weiteren Kontrolle seines Verhaltens. Sollte er gegen die Auflagen verstoßen, könnte das Gefängnis noch vollstreckt werden. Für die Karriere eines 31-jährigen Profisportlers ist diese Zeit entscheidend. Ein neuer Arbeitgeber wird wahrscheinlich Bedingungen stellen.

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Die öffentliche Wahrnehmung des Ex-Nationalspielers hat sich durch den Vorfall deutlich verändert. Medien berichteten intensiv über die Dashcam-Aufnahmen und den Drogenkonsum. Dies erschwert die Rückkehr in den Profifußball zusätzlich. Die combination aus rechtlichen und sportlichen Schwierigkeiten definiert aktuell seinen Status. Ob er jemals wieder auf einem hohen Niveau spielen wird, bleibt ungewiss.