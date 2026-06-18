Rahmenabkommen im Iran-Konflikt: VDR warnt vor langwieriger Normalisierung der Schifffahrt und Israel äußert scharfe Kritik

Der Verband Deutscher Reeder sieht trotz des Iran-USA-Abkommens anhaltende Sicherheitsrisiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Israel kritisiert das Abkommen scharf, während europäische und amerikanische Vertreter es als Durchbruch feiern. Die Details der Umsetzung bleiben unklar und die geplante Zeremonie in der Schweiz ist fraglich.

Der Verband Deutscher Reeder ( VDR ) äußert sich zurückhaltend zu den jüngsten diplomatischen Entwicklungen im Iran -Konflikt. Zwar begrüßt der Branchenverband das Rahmenabkommen zur Beendigung der Feindseligkeiten, rechnet jedoch nicht mit einer schnellen Normalisierung der Schifffahrt srouten, insbesondere in der strategisch wichtigen Straße von Hormus.

Als zentrale Hürden nennt der VDR die anhaltenden Sicherheitsrisiken, darunter mögliche Minenbedrohungen, sowie die Notwendigkeit, den Schutz für Handelsschiffe und ihre Besatzungen umfassend zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass zahlreiche Handelsschiffe, darunter etwa 45 Schiffe deutscher Reedereien, weiterhin im Persischen Golf festliegen, was eine sofortige Wiederaufnahme des regulären Verkehrs unrealistisch macht.

Die Verlagung deutscher Marine-Einheiten ins Rote Meer wird als vorbereitende Maßnahme für einen möglichen Minenräumeinsatz in der Straße von Hormus gesehen, wobei ein solcher Einsatz einen völkerrechtlichen Rahmen und die Zustimmung der regionalen Staaten Iran und Oman erfordert. Die diplomatischen Bemühungen um eine dauerhafte Friedenslösung stehen gleichzeitig im Zeichnen widerstreitender Interessen. Während US-Präsident Donald Trump und der Iran eine Absichtserklärung unterzeichneten, die einen sofortigen Waffenstillstand und die Wahrung der libanesischen Souveränität vorsieht, bleibt die Haltung Israels skeptisch.

Israelische Offizielle, darunter UN-Botschafter Danny Danon, bezeichnen das Abkommen als nachteilig für Israel und die Golfstaaten und werfen Trump vor, durch den Drang auf einen raschen Abschluss iranische Positionen gestärkt zu haben. Gleichzeitig verhandelt Israel mit den USA über einen Verbleib seiner Truppen im Südlibanon, was die Komplexität der regionalen Dynamik unterstreicht. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßt indes die Vereinbarung, sieht in ihr einen Schritt zu dauerhaftem Frieden, sinkenden Energiepreisen und der Wiederöffnung der Hormus-Straße.

Die Unsicherheit über den weiteren Prozess spiegelt sich auch in den organisatorischen Fragen wider. Das für Freitag auf dem Bürgenstock in der Schweiz geplante Treffen zur Unterzeichnung des Rahmenabkommens ist ursprünglich als zentraler Meilenstein vorgesehen. Das iranische Außenministerium hat jedoch klargestellt, dass es keine formelle Unterzeichnungszeremonie geben werde. Auch Pakistan hat seine Ankündigung entsprechend angepasst.

Die Schweiz hält das Treffen für möglich und bestätigt, dass Delegationen bereits unterwegs sind, wobei der weitere Ablauf von den Parteien selbst bestimmt werden soll. In den USA unterstreicht Stabschefin Susie Wiles, dass die nächsten 60 Tage entscheidend für die Konkretisierung des Abkommens seien. Die Finanzmärkte reagieren bereits: Die Ölpreise sind nach der Bekanntgabe der Absichtserklärung deutlich gesunken.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gerät indes unter Druck, nachdem der israelische Außenminister Gideon Saar jeden Kontakt abgebrochen und ihr vorgeworfen hat, Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen zu haben. Das volatility an den Märkten und die divergierenden politischen Signalen deuten auf einePhase großer Unsicherheit hin, in der die formale Unterzeichnung nur der Anfang eines langwierigen Umsetzungsprozesses sein wird





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