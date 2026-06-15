Rahmenabkommen zwischen USA und Iran: Internationale Reaktionen und Herausforderungen

Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen zur Beilegung ihres Konflikts angekündigt. Internationale Reaktionen sind gemischt: UN-Generalsekretär Guterres und mehrere EU-Staaten begrüßen den Schritt, während Experten vor verfrühtem Optimismus warnen. Offene Fragen bleiben das Atomprogramm Irans, die Rolle von Stellvertretern und die Öffnung der Straße von Hormus.

Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen zur Beilegung ihres Konflikts angekündigt, das internationale Reaktionen hervorruft. US-Vizepräsident JD Vance äußerte gegenüber Fox News den Wunsch, an der Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz teilzunehmen, und schloss nicht aus, dass Präsident Donald Trump persönlich erscheinen könnte.

Allerdings gelten beide aufgrund von Sicherheitsbedenken als wenig reisefreudig. Wer den Iran bei der Unterzeichnung vertreten wird, ist noch unklar. Karim Sadjadpour von der Denkfabrik Carnegie rechnet mit Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf oder Außenminister Abbas Araghtschi, betont jedoch gegenüber CNN: 'Das iranische Regime wird kaum an einem Fototermin mit Umarmungen und Lächeln interessiert sein.

' UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte das Abkommen als 'entscheidenden Schritt hin zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts'. Er rief alle Parteien auf, ihre Anstrengungen für eine endgültige Lösung zu verdoppeln, und lobte die konstruktive Rolle Pakistans, Katars, Ägyptens, Saudi-Arabiens, der Türkei und anderer Regionalmächte. Auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien signalisierten Bereitschaft zur Aufhebung von Sanktionen, sofern Iran überprüfbare Schritte bei seinem Atomprogramm unternimmt.

Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete die Einigung als 'diplomatischen Durchbruch', der die Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region bahnen könne. Trotz der positiven Resonanz warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Richard Fontaine vom Center for a New American Security schreibt auf X: 'Selbst wenn das Abkommen Bestand hat, bleiben die schwierigen Fragen - Atomprogramm, Stellvertreterkriege, Raketen - bestehen.

' Ähnlich äußert sich Karim Sadjadpour: 'Der Krieg im Libanon bleibt ein Spannungsherd, und die Beziehung beider Länder ist zutiefst belastet. ' Die für den Ölhandel strategisch wichtige Straße von Hormus soll erst nach der formellen Unterzeichnung am Freitag geöffnet werden, wie Trump auf Truth Social mitteilte. Er drohte im Gespräch mit der New York Times mit neuen Militärschlägen, falls kein endgültiges Atomabkommen zustande komme.

Der iranische Entwurf für die Absichtserklärung umfasst 14 Punkte, darunter ein sofortiges Kriegsende an allen Fronten und die Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen





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