US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian haben eine Absichtserklärung zur Beendigung der Feindseligkeiten unterzeichnet. Das Abkommen, das am Freitag in der Schweiz offiziell besiegelt werden soll, sieht die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen, die Aufhebung der Seeblockade und den Abzug des US-Militärs vor. Experten kritisieren den Deal als strategischen Fehler, während die iranische Seite prüft, die Unterzeichnung digital durchzuführen, um öffentliche Zeremonien zu vermeiden.

US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian haben eine Absichtserklärung zur Beendigung des Konflikts zwischen beiden Ländern unterzeichnet. Das teilte ein Vertreter der US-Regierung mit.

Zuvor hatte das US-Portal Axios berichtet, dass Trump während eines Dinners mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Schloss Versailles eine gedruckte Ausfertigung der Vereinbarung persönlich unterschrieben habe. Teheran prüft derweil, ob das Rahmenabkommen digital von beiden Präsidenten unterzeichnet werden könnte. Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte dem Staatssender Irib, dies könne in mancher Hinsicht eine bessere Option sein. Das für Freitag geplante Treffen in der Schweiz solle dennoch wie vorgesehen stattfinden.

Beobachtern zufolge will der Iran in der Schweiz ein Händeschütteln mit US-Vertretern und Zeremonienbilder unbedingt vermeiden. Ein ranghoher ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums, Joel Rubin, bezeichnete das Rahmenabkommen als strategisches Fiasko von epischen Ausmaßen. Die Vereinbarung bedeute den Bruch mit einer fast fünfzigjährigen, von beiden Parteien getragenen US-Politik gegenüber dem Iran. Rubin warnte vor einem Szenario, in dem Teheran Hunderte Milliarden Dollar ohne Einschränkungen übergeben werden könnten.

Er kritisierte, dass die Hoffnung auf eine bessere Einigung innerhalb der nächsten 60 Tage naiv sei, da der Iran bereits jetzt Vorteile und Zugeständnisse erhalte. Der Politologe Klemens Fischer lobte hingegen Pakistan als Vermittler des Deals, betonte aber die Sinnlosigkeit des US-Kriegseinsatzes, da bereits zuvor eine ähnliche Vereinbarung bestanden habe. Vor der offiziellen Unterzeichnung hat ein hochrangiger US-Regierungsbeamter den vorab verbreiteten Wortlaut des Dokuments weitgehend bestätigt.

Das Abkommen zielt auf die sofortige und dauerhafte Beendigung der militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon. Beide Parteien verpflichten sich, die Souveränität und territoriale Integrität des anderen zu achten und jegliche Einmischung in innere Angelegenheiten zu unterlassen.

Zudem sollen Verhandlungen aufgenommen werden, um das endgültige Abkommen innerhalb von maximal 60 Tagen zu erzielen, wobei diese Frist verlängert werden kann. Die US-Seeblockade gegen den Iran soll innerhalb von 30 Tagen vollständig aufgehoben werden, und das US-Militär in der Region auf Vorkriegsniveau reduziert werden. Handelsschiffe sollen 60 Tage lang die Straße von Hormus sicher und gebührenfrei passieren können. US-Präsident Trump betonte trotz Streits über israelische Angriffe im Libanon sein gutes Verhältnis zu Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Er bezeichnete Netanjahu als guten Mann, der nur manchmal etwas übereifrig sei, und sprach von einer unglaublichen Partnerschaft





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