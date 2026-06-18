Rahmenabkommen zwischen USA und Iran: Waffenstillstand, Sanktionen und Straße von Hormus

Das Abkommen zwischen Washington und Teheran soll den Irankrieg beenden. Es umfasst Waffenstillstand, Sanktionen und die Möglichkeit unentgeltlicher Schiffe in der Straße von Hormus zu passieren.

Die Straße von Hormus war einer der Knackpunkte des Iran krieges. Nun sollen Schiffe dort unentgeltlich passieren dürfen, laut dem Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA .

Ein Abkommen zwischen Washington und Teheran soll den Irankrieg beenden. Waffenstillstand, Sanktionen, Straße von Hormus: Das Rahmenabkommen im Wortlaut. Für ein Ende des Irankriegs veröffentlicht. Die Nachrichtenagentur AFP dokumentiert den Text, wie er von einem hochrangigen US-Vertreter am Mittwoch in Washington vor Journalisten verlesen wurde, im Wortlaut. Hier können Sie ihn lesen





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