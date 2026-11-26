Julia Bruckner wird Teil der Geschäftsführung der Raiffeisen Capital Management in Wien. Sie ist seit 15 Jahren im Sparkassensektor tätig.

Julia Bruckner wird Teil der Geschäftsführung der Raiffeisen Capital Management in Wien. Sie ist seit 15 Jahren im Sparkassensektor tätig. Die dritte Geschäftsführerin der Raiffeisen Capital Management: Julia Bruckner.

Die Raiffeisen Capital Management hat Julia Bruckner in die Geschäftsführung bestellt. Ab dem 1. Januar 2027 verstärkt sie in Wien als dritte Geschäftsführerin die Führung des Assetmanagers, gemeinsam mit CEO Hannes Cizek und CSIO Dieter Aigner. Die Oberösterreicherin, die als ausgewiesene Expertin für Vertrieb und Finanzen gilt, tritt die Nachfolge von Michal Kustra an, der im Juni 2026 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

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Bruckner ist seit 15 Jahren im Bankgeschäft tätig. Die Managerin, Jahrgang 1992, kommt aus dem Sparkassensektor und hat laut Unternehmen als Kundenberaterin bei der Sparkasse Oberösterreich angefangen. Zuletzt war sie als Bereichsleiterin im Marktbereich Oberösterreich Nord und Ost für Retail und Private Banking verantwortlich. Nun soll sie sämtliche Vertriebseinheiten, auch das institutionelle und das Wholesale-Geschäft, führen.