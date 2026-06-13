Raiffeisenbank im Donautal präsentiert Bilanz 2025 und positive Bilanz für 2024

Die Raiffeisenbank im Donautal hat ihre Bilanz 2025 vorgestellt und ihre positive Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Die Bilanz spiegelt die Stimmungslage der Privat- und Geschäftskunden wider und zeigt eine allgemeine Verunsicherung. Die Ertragslage der Bank hat sich positiv entwickelt, vor allem durch das Provisionsgeschäft und das Wachstum in den Bereichen Wertpapiergeschäft, Versicherungsvermittlung, Edelmetallhandel sowie Immobilienvermittlung und Generationenberatung. Im Bausektor zeigte sich jedoch Zurückhaltung, was sich in den Sparten Baustoffhandel und Raiffeisenmarkt in Karlshuld widerspiegelt.

Die Bilanz 2025 der Raiffeisenbank im Donautal mit Hauptsitz wurde vorgestellt. Die Höhe der Einlagen und vor allem der ausgegebenen Kredite spiegelt die Stimmungslage der Privat- und Geschäftskunden wider.

Ein gutes Stimmungsbarometer unter den Kunden ist die Ausgabe von Krediten, vor allem für private Immobilien, die stark zurückging. Die Einlagen der Kunden aber stiegen. Dies spiegelt eine allgemeine Verunsicherung wider. Insgesamt hat die Raiffeisenbank das vergangene Jahr positiv abgeschlossen und kann seinen Genossenschaftsmitgliedern eine Dividende von fünf Prozent ausschütten.

Die Ertragslage der Bank hat sich positiv entwickelt, vor allem durch das Provisionsgeschäft und das Wachstum in den Bereichen Wertpapiergeschäft, Versicherungsvermittlung, Edelmetallhandel sowie Immobilienvermittlung und Generationenberatung. Im Bausektor zeigte sich jedoch Zurückhaltung, was sich in den Sparten Baustoffhandel und Raiffeisenmarkt in Karlshuld widerspiegelt. Das Engagement in den Niederlassungsorten wurde vorgetragen, mit dem Engagement in der Lerncrew ein Herzensprojekt umgesetzt wurde und finanzielle und schulische Bildung in diesem Umfang und auf diesem Niveau gefördert wurde.

Der Umbau der Filiale in Karlskron läuft im Zeitplan, sodass im Herbst mit der Fertigstellung gerechnet werden kann. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender wurde Josef Walter, langjähriges Mitglied des Gremiums, mit der silbernen Raiffeisen-Ehrennadel geehrt. Als Nachfolgerin im Aufsichtsrat wurde Marina Eibl aus Karlshuld gewählt





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