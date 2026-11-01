Rail Vision KI-System gegen Bahn-Hindernisse bei 4 Mio. Pfund Schaden

Network Rail verzeichnete über 4 Millionen Pfund Schaden durch Gleishindernisse. Rail Vision entwickelt KI-Sensoren zur Echtzeit-Warnung vor Gefahren auf den Schienen.

Das britische Schienennetz ist im Geschäftsjahr 2025/26 von erheblichen Störungen betroffen gewesen, die massive finanzielle und betriebliche Folgen nach sich zogen. Der Betreiber Network Rail hat neue Zahlen veröffentlicht, die das Ausmaß der Probleme durch Vandalismus und Hindernisse auf den Gleisen dokumentieren. Insgesamt wurden in dieser Kategorie 961 separate Vorfälle registriert, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Zugverkehrs führten.

Kostspielige Vorfälle im Netz

Die statistischen Erhebungen zeigen, dass diese Zwischenfälle insgesamt mehr als 1.200 Stunden an Zugverspätungen verursachten. Die daraus resultierenden Ausgleichskosten beliefen sich auf rund 4,05 Millionen Pfund. Diese Summe entspricht exakt 4.051.673 Pfund und wird als sogenannte Schedule-8-Ausgleichskosten bezeichnet. Es handelt sich hierbei um Zahlungen für bestimmte betriebliche Verspätungen und nicht um den gesamten wirtschaftlichen Gesamtschaden.

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Insgesamt weist Network Rail für das genannte Geschäftsjahr in der gemeinsamen Kategorie Vandalismus und Hindernisse 72.323 Verspätungsminuten aus. Dies entspricht rechnerisch rund 1.205 Stunden. Die Zahlen verdeutlichen, wie kostspielig solche Vorfälle für den Bahnbetrieb werden können und welche erheblichen finanziellen Folgen Gefahren im Gleisbereich haben.

Gefahrenquellen auf den Schienen

Zu den gemeldeten Vorfällen gehören Fälle, in denen Gegenstände wie Steine, Trümmerteile oder sogar Gleisstücke absichtlich auf Schienen platziert wurden. Network Rail berichtete Ende September über die Auswirkungen sicherheitsrelevanter Vorfälle auf das britische Schienennetz. Für die Hinderniserkennung ist diese gemeinsame Kategorie besonders relevant, da sie verschiedene Arten von Störungen zusammenfasst.

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Wie viele der registrierten Vorfälle ausschließlich auf physische Hindernisse zurückzuführen waren, gibt Network Rail nicht gesondert an. Dennoch zeigen die Daten klar, dass Vorfälle im Gleisbereich erhebliche Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs haben können. Die Herausforderung geht dabei über die reine Unfallvermeidung hinaus.

Rail Vision mit KI-Lösung

Genau hier setzt Rail Vision an, ein Unternehmen mit der ISIN IL0011475949. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte elektrooptische Sensorsysteme, die potenzielle Gefahren auf oder neben Bahngleisen erkennen sollen. Lokführer sollen dadurch in Echtzeit gewarnt werden, um angemessen reagieren zu können. Rail Vision konzentriert sich auf diese spezifische Herausforderung der frühzeitigen Gefahrenerkennung.

Für den regulären Güter- und Personenverkehr bietet Rail Vision seine TrackScout-Technologie an, die zuvor unter dem Namen MainLine vermarktet wurde. Das System kombiniert multispektrale Sensoren mit proprietären Deep-Learning-Algorithmen. Nach Unternehmensangaben kann es potenzielle Gefahren auf Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren.

Echtzeit-Warnungen für Sicherheit

Dazu zählen unter anderem Personen, Tiere, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, technische Anlagen entlang der Strecke und andere Hindernisse im Gleisbereich. Darüber hinaus verfügt die Technologie über Funktionen zur Erkennung bislang nicht klassifizierter Objekte sowie zur Identifizierung von Weichenstellungen. Visuelle und akustische Warnmeldungen sollen dem Fahrpersonal zusätzliche Reaktionszeit verschaffen.

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Durch eine verbesserte Wahrnehmung des Gleisumfelds soll das System insbesondere bei schwierigen Wetter- und Sichtverhältnissen fundiertere betriebliche Entscheidungen unterstützen. Die tatsächliche Erkennungsleistung hängt jedoch von den jeweiligen Umwelt- und Betriebsbedingungen ab. Auch Rangierbahnhöfe stellen besondere Anforderungen dar, wo Lokomotiven und Güterwagen auf engem Raum bewegen.