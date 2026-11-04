Rail Vision TrackScout: KI-Sicherheitssysteme gegen Zugunfälle in Spanien

Nach dem schweren Eisenbahnunfall in Spanien setzt die Branche auf KI-Systeme von Rail Vision. Das TrackScout-Modell erkennt Hindernisse bis zu 2.000 Metern und soll die Sicherheit im Schienenverkehr erhöhen.

Das schwere Zugunglück in Spanien hat die Debatte um die Sicherheit im europäischen Schienenverkehr neu entfacht und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sowie der Industrie auf technologische Lösungen gelenkt. Während die zuständigen Ermittler weiterhin die genauen Umstände des Unfalls aufklären, rücken innovative Präventionsmaßnahmen wie das KI-gestützte Erkennungssystem TrackScout von Rail Vision stärker in den Fokus der Diskussion. Dieses System zielt darauf ab, kritische Gefahrensituationen frühzeitig zu identifizieren, bevor es zu Kollisionen oder Entgleisungen kommt.

KI-Systeme ergänzen Signaltechnik

Rail Vision entwickelt mit TrackScout ein fortschrittliches System zur Hinderniserkennung, das speziell für den Personen- und Güterverkehr auf dem Streckennetz sowie für Industrie- und Rangierbahnhöfe konzipiert ist. Die Technologie kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit unternehmenseigenen Deep-Learning-Algorithmen, um eine präzise Analyse der Fahrbahnbedingungen zu gewährleisten. Ziel ist es, dem Betriebspersonal nützliche Informationen über potenzielle Gefahren bereitzustellen und bestehende Signaltechnik sowie Betriebsverfahren effektiv zu ergänzen.

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Erkennung bis 2.000 Meter Entfernung

Laut Unternehmensunterlagen kann das TrackScout-System Gefahren in einer Entfernung von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren. Zu den erfassten Objekten zählen Menschen, Tiere, Fahrzeuge, andere Schienenfahrzeuge, streckenseitige Ausrüstung sowie ungewöhnliche Hindernisse auf oder neben dem Gleis. Zusätzlich liefert das System Informationen über den Gleisverlauf und die Weichenstellung, was eine umfassende Wahrnehmung der Betriebsumgebung ermöglicht. Visuelle und akustische Warnungen in Echtzeit verschaffen Triebfahrzeugführern wichtige Zeit, um die Situation einzuschätzen und angemessen zu reagieren.

Eurostat-Daten zeigen Sicherheitsbedarf

Die Notwendigkeit solcher Technologien wird durch aktuelle Statistiken untermauert. Eurostat verzeichnete im Jahr 2024 in der Europäischen Union insgesamt 1.507 schwere Eisenbahnunfälle. Diese Zahl umfasst verschiedene Kategorien, darunter Kollisionen, Entgleisungen, Unfälle an Bahnübergängen und Unfälle, bei denen Personen von fahrenden Zügen erfasst wurden. Sie darf nicht als Zahl schwerer Reisezugunglücke verstanden werden, verdeutlicht jedoch, dass kontinuierliche Prävention und sorgfältige Untersuchungen weiterhin entscheidend sind.

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Speziallösungen für Rangierbahnhöfe

Neben der Streckenerkennung bietet Rail Vision mit YardFlow und YardFlow Flex spezielle Lösungen für den Einsatz in Industrie- und Rangierbahnhöfen an. In diesen Bereichen arbeiten Lokomotiven, Waggons, technische Anlagen und Beschäftigte auf engem Raum zusammen, was hohe Anforderungen an die Sicherheit stellt. Die Systeme bieten Erkennungsreichweiten von bis zu 200 Metern und identifizieren Risiken seitlicher Kollisionen sowie Weichenstellungen. Eine optionale Bremsschnittstelle lässt sich in bestehende Fahrzeugsteuerungen integrieren und kann eine Notbremsung auslösen, wenn eine kritische Warnung nicht bestätigt wird.

Kommerzielle Integration durch WatchGUARD

Die praktische Anwendung dieser Technologien wird durch kommerzielle Partnerschaften vorangetrieben. Die Technologie YardFlow Flex von Rail Vision, früher unter dem Namen ShuntingYard bekannt, ist als Kernkomponente in WatchGUARD integriert. WatchGUARD ist Teil der kommerziell eingeführten Sicherheitsplattform YardGUARD von Railserve. Diese cloudbasierte Plattform ermöglicht Big-Data-Analysen, betriebliche Auswertungen und die Aufzeichnung von Ereignissen, was eine datengestützte Optimierung der Sicherheitsprozesse in den Bahnhöfen unterstützt.