Raimund Hinko, bekannt für seine Kolumne in SPORT BILD, spricht über die aktuelle Saison des FC Bayern und betont die Bedeutung von kleinen Erfolgen. Er betont auch die Bedeutung eines dritten Anlaufes und die Chance, noch besser zu werden.

Meine Bayern heißt die Kolumne von SPORT BILD-Reporter-Legende Raimund Hinko , die sich mit dem deutschen Rekordmeister befasst. Hinko begleitet den Rekordmeister und bleibt doch ein schaler Beigeschmack auf eine Saison , die so voll war mit prickelndem Champagner, dass man gar nicht genug davon bekam – bis zum Aus gegen Paris im Champions-League-Halbfinale.

Doch erst mal gleich vorweg. Lasst Euch diese Saison bei allen Nachfragen, die man Euch stellt, nicht madig reden. Seid stolz auf alles. Und wenn es nur winzigste Kleinigkeiten sind.

Dass ihr trotz vieler Argumente und Versuchungen den Abstiegskampf nicht beeinflusst habt, aus einem 0:3 in Mainz ein 4:3 gemacht, ein 0:2 gegen Heidenheim in ein 3:3 verwandelt habt. Und zuletzt bei heftig heulenden Wölfen ein 1:0 erkämpft. Großen Respekt davor! Das ist fast wie eine doppelte Meisterschaft.

Der Weltmeister und ARD-Experte stellt seine WM-Elf auf und bewertet die Star





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