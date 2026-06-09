Raimund Hinko: Technik vs. Intuition im Fußball

SPORT BILD-Kolumnist Raimund Hinko analysiert die Fifa-Regeländerung zum Laptop-Einsatz von Trainern. Er zeichnet dabei den Spagat zwischen modernen Analysemethoden und der traditionellen, intuitiven Fußballweisheit nach. Historische Größen wie Dettmar Cramer und Franz Beckenbauer stehen neben aktuellen Trainern wie Julian Nagelsmann und Didier Deschamps. Die Kolumne reflektiert, die wahre Kunst des Coachings liege in der Balance zwischen Daten und menschlicher Führung, wovon auch der junge Star Michael Olise profitieren soll.

In seiner Kolumne Meine Bayern reflektiert der renommierte SPORT BILD-Reporter Raimund Hinko über die Entwicklungen im deutschen Fußball , insbesondere im Zusammenhang mit dem Rekordmeister Bayern München .

Der Fokus liegt dabei auf der aktuellen Debatte um den Einsatz von Laptops durch Trainer während der Spiele, eine Neuregelung der Fifa, die es den coaches ermöglicht, ihren Spielern in Trinkpausen taktische Hinweise auf den digitalen Geräten zu zeigen. Hinko beleuchtet diese Regeländerung aus verschiedenen Perspektiven. Einerseits wird Bundestrainer Julian Nagelsmann, der als technikaffin gilt, in den Vordergrund gestellt.

Durch die neue Regel könnte er seine analytische Arbeitsweise verstärkt einbringen, was ihm erlauben würde, seine Co-Trainer und Spieler mit visuellen Hilfen präziser zu instruieren. Es wird jedoch deutlich, dass Hinko diese technische Unterstützung nicht als Allheilmittel ansieht. Er verweist auf historische Figuren wie Dettmar Cramer, den legendären Bayern-Trainer der 1970er Jahre. Cramer besaß ein umfassendes, intuitives Wissen über seine Spieler und Gegner, das er nicht aus Computern, sondern aus seinem eigenen Gedächtnis schöpfte.

Ein eindrucksvolles Anekdote erzählt davon, wie Cramer dem jungen Karl-Heinz Rummenigge vor dem Europacupfinale 1976 Cognac gab, um ihn zu beruhigen - eine Maßnahme, die auf persönlichem Vertrauen und psychologischer Finesse basierte. Diese Fähigkeit, über reine Datenanalysen hinauszugehen, wird als entscheidender Erfolgsfaktor hervorgehoben. Ein anderer historischer Bezug gilt Franz Beckenbauer. Als Teamchef 1986 in Mexiko nutzte er bereits früh statistische Erkenntnisse, etwa Zweikampfwerte, für Aufstellungen und Belastungssteuerung.

Beckenbauer erkannte jedoch auch früh die Grenzen: Er merkte selbst, dass er zu viel redete, und zog daraus Lehren. Beide, Cramer und Beckenbauer, verkörpern eine Mischung aus Fußballintelligenz und menschlicher Führungskompetenz, die Hinko auch bei einem heutigen Trainer wie Nagelsmann als wünschenswert erachtet. Als positives Beispiel wird Didier Deschamps, der französische Nationaltrainer und Weltmeister von 2018, angeführt. Deschamps repräsentiert eine souveräne, ruhige Autorität, die nicht ständig durch technische Hilfsmittel in Erscheinung tritt.

Diese Eigenschaft wird als Kontrast zu der möglichen Hektik dargestellt, die durch viele Trainer mit Laptops auf dem Feld entstehen könnte. Hinko beschreibt diese Szene bildhaft: Wie die Trainer als wuselnde Hasen agieren und mit ihrem Dingsda auf dem Schoß dastehen, als wäre es ihr Lieblingskind. Diese Kritik richtet sich nicht per se gegen technische Unterstützung, sondern gegen eine mögliche Überbewertung und den Verlust natürlicher, zwischenmenschlicher Dynamik.

Der Text endet mit einem Hinweis auf Michael Olise, einen talentierten jungen Spieler, der vom rechten Flügel aus mit dribbelnder Präzision verzaubert. Olise wird als Symbol für die kommende Generation gesehen, die in vier Jahren bei der nächsten Weltmeisterschaft in voller Blüte stehen wird. Ebenso wird Jupp Heynckes erwähnt, der als Bayern-Trainer große Erfolge feierte und eine ideale Synthese aus hohem Fußballwissen, notfalls per Laptop, und untrüglichem Fußballhirn verkörperte.

Leider, so Hinko, habe es bei Heynckes nie eine Gelegenheit gegeben, diese Eigenschaften als Nationaltrainer einzubringen. Insgesamt ist die Kolumne eine vielschichtige Reflexion über die Balance zwischen moderner Analysetechnik und klassischer Fußballweisheit. Sie plädiert dafür, die menschlichen und intuitiven Aspekte des Trainersports nicht zu vernachlässigen, selbst wenn neue technische Möglichkeiten bestehen. Der Ton ist kritisch, aber nicht ablehnend, und lädt den Leser zum Nachdenken über die Essenz des Coachings ein





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