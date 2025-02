Raimund Söllinger vor der Entscheidung: Yamaha R6-Cup oder IOEM Superstock 600?

Raimund Söllinger, der 2022 in der IOEM Superstock 600 den dritten Platz erreichte, steht vor einer wichtigen Entscheidung für die kommende Saison. Soll er an der IOEM Superstock 600 weiter teilnehmen oder an dem neu ins Leben gerufenen «Yamaha R6-Cup powered by Bridgestone» seine Kräfte messen?

Raimund Söllinger , der im vergangenen Jahr in der IOEM Superstock 600 den dritten Platz erreichte, steht vor einer wichtigen Entscheidung für die kommende Saison. Soll er an der IOEM Superstock 600 weiter teilnehmen oder an dem neu ins Leben gerufenen « Yamaha R6-Cup powered by Bridgestone » seine Kräfte messen? Der 35-jährige Familienvater aus Oberösterreich hat sich bereits eine neue Yamaha YZF-R6 besorgt, die von Fritz Schwarz aufgebaut wurde.

Söllinger blickt auf eine erfolgreiche Saison 2022 zurück. Nach einem starken Start musste er sich im Verlauf der Meisterschaft mit Gerold Gesslbauer und Philipp Steinmayr messen, die die ersten beiden Plätze belegen konnten. Der aufstrebende Lukas Walchhütter konnte Söllinger in den letzten Rennen zwar stark aufschließen, doch der Yamaha-Pilot konnte seine Position im Rennen um den dritten Platz verteidigen. Mit einem Vorsprung von sieben Punkten gegenüber seinem Markenkollegen sorgte er für einen spannenden Showdown in der Meisterschaft. Der «Yamaha R6-Cup powered by Bridgestone» lockt Söllinger mit seiner finanziellen Attraktivität und stellt eine interessante Alternative dar. Für die IOEM Superstock 600 spricht jedoch die bessere Medienpräsenz, die für seine Sponsoren von großer Bedeutung ist. Söllinger ist sich bewusst, dass ein dritter Platz in der IOEM Superstock 600 höher angesehen wird als ein zweiter Platz in einem Markencup. Ein endgültiger Entschluss fällt noch nicht an, Söllinger will sich die Zeit nehmen und vor allem die Reifenwahl zwischen Bridgestone und Pirelli genau analysieren. Bis zu den ersten beiden Rennen Anfang Mai auf dem Slovakia Ring hat er noch ausreichend Zeit, um seine Entscheidung zu treffen.





