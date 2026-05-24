Rain Man - Ein Film über Liebe, Geld und Autismus

Rain Man erzählt die Geschichte von Charlie und Raymond, zwei Brüdern, die sich tief verbunden fühlen, aber aus verschiedenen Welten kommen. Charlie entführt seinen autistischen Bruder Raymond aus dem Heim, um an das Erbe der Eltern zu kommen. Während der Reise von Cincinnati nach Los Angeles lernt Charlie, dass Raymond ein empfindsamer Mensch ist und dass er vor allem, mit seinem erfolgs- und leistungsbezogenen Weltbild zu brechen hat. Rain Man ist ein Film über Liebe, Geld und Autismus, der mit vier Oscars ausgezeichnet wurde und zu den erfolgreichsten Filmen der 80er-Jahre zählt.

Um an das Erbe der Eltern zu kommen, entführt Charlie seinen autistischen Bruder Raymond aus dem Heim. Sieben Buchautoren, zwei Jahre Vorbereitungszeit, 67 Drehtage und mit 25 Millionen Dollar Produktionskosten zehn Prozent unter dem Budget : "Rain Man" wurde kein teurer Film , dafür aber ein großer.

Ausgezeichnet mit vier Oscars, zwei Golden Globes und einem Goldenen Bären gehört Barry Levinsons "Rain Man", den Kabel Eins am Sonntag, 24. Mai, um 20.15 Uhr wieder zeigt, zu den erfolgreichsten Filmen der 80er-Jahre. Der Autist Raymond lehrt den smarten Charlie, seine Mitmenschen zu respektieren. An der Seite von Hoffman gab Tom Cruise seinen Einstand ins Charakterfach.

Dustin Hoffman erhielt für seine Darstellung des Autisten Raymond den Oscar als bester Hauptdarsteller





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