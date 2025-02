Rainald Grebe: Auf Wiedersehen, Bühne?

Ein bewegender Einblick in die Welt des Kabarettisten Rainald Grebe, der mit Schlaganfällen konfrontiert wird und trotzdem seinen Traum von einer großen Bühnenshow nicht aufgibt.

Nach einem Schlaganfall während einer Vorstellung stellt sich der Kabarett ist Rainald Grebe seiner Krankheit. Eine berührende Dokumentation über seinen Weg zurück auf die Bühne . Es ist erstmal ein Auftritt wie tausende zuvor, als Rainald Grebe am 26. März 2017 in Düsseldorf die Bühne betritt. Doch dann ist alles anders: Texthänger, er fühlt, dass etwas nicht stimmt, macht weiter - aber dann: schwarz. Absolute Dunkelheit. Rainald Grebe hat einen Schlaganfall , mitten in einer Tour.

Es soll nicht der einzige bleiben. Immer voller Energie, ein Unterhalter durch und durch: Seit mehr als 20 Jahren steht Rainald Grebe erfolgreich als Kabarettist auf der Bühne, gewinnt zahlreiche Preise. Für seine Bundeslandhymnen wird er deutschlandweit gefeiert. Zunächst wissen die Ärzte nicht, was ihm fehlt und wie man ihm helfen kann. Plötzlich ist er krank, ein Patient, jemand, der im Bett liegt, dem man Spritzen gibt. Weitere Schlaganfälle folgen und irgendwann gibt es eine Diagnose: eine seltene Gefäßerkrankung verursacht die Schlaganfälle, mal leichtere, mal schlimmere. Als er nur noch mit einem Rollator laufen kann, denkt er: Das war’s. Aber er kämpft sich zurück, will nicht aufgeben. Er will leben und er will auftreten. Zurück auf die Bühne. Er fasst neuen Mut und bietet dem Tod die Stirn, als ein weiterer schwerer Schicksalsschlag ihn und seine Bandkollegen trifft. 2021 verstirbt plötzlich und unerwartet Schlagzeuger Martin Brauer, ein Freund und Wegbegleiter. Rainald Grebe trauert, leidet. Aber dann fasst er einen Plan: die große Bühne. Noch einmal. Die Waldbühne Berlin soll es sein, im Sommer 2023. Der Plan scheint absurd, körperlich ist er alles andere als bereit dafür.In dieser emotionalen Dokumentation begleiten wir Rainland Grebes Weg auf die große Bühne. Mit Humor, Entschlossenheit und der Unterstützung seiner engsten Bandmitglieder kämpft er sich durch die Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt. Immer eng an seiner Seite: Tontechniker und bester Freund Franz Schumacher. Die Zuschauenden erleben Höhen und Tiefen, aber auch die Kraft, die er schöpft, um seinen Traum von einem Auftritt auf der größten OpenAir-Bühne Deutschlands zu verwirklichen. Durch seine eigene Erzählung und die Perspektiven seiner Bandmitglieder entsteht ein bewegendes Portrait, geprägt von stoischer Leidenschaft für sein Ziel, seiner bestürzenden Wahrhaftigkeit und seinem unbeirrten Humor





