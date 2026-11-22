Im Wald bei Friesenried im Ostallgäu soll ein Hochleistungsradar für ein deutschlandweites Raketenabwehrsystem entstehen. Während Behörden vom Schließen einer Sicherheitslücke sprechen, bangt das Dorf um Wald, Wasser und den dörflichen Alltag.

Die mächtigen Laubbäume leuchten herbstlich gelb, hohe Fichten krallen sich in den grauen Himmel, Nebelfetzen wabern über den Baumwipfeln. Ruhig und idyllisch liegt der Königsberger Forst da, davor die Häuser des kleinen Weilers Aschthal, eines Ortsteils von Friesenried.

Wo viele Ruhe und Erholung suchen, geht es um die Sicherheit für Deutschland und die Nato. Die Bundeswehr plant, hier einen der drei deutschen Sensorstandorte des Raketenabwehrsystems "Arrow" aufzubauen – wenige hundert Meter von den Wohnhäusern entfernt. Für manche ist das "ein Verbrechen an der Natur und an der Bevölkerung". Andere beschäftigt die Sorge, ob ihre Heimat mit der militärischen Hightech-Anlage künftig selbst ins Visier feindlicher Spionage geraten könnte..

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"Arrow", entwickelt von den USA und Israel, soll weitreichende Lang- und Mittelstreckenraketen in Höhen von mehr als 100 Kilometern erfassen und zerstören können – also auch im Weltraum. "Die Zeit drängt", sagt Oberst Dennis Krüger von der Luftwaffe. Ohne das System sei man weitreichenden Raketen "schutzlos ausgeliefert". Der Radar-Standort im Ostallgäu ist einer von drei in Deutschland: Ein Sensor in Brandenburg ist seit Dezember in Betrieb, ein weiterer entsteht in Schleswig-Holstein – beide auf bestehendem Militärgelände.

Der dritte wäre mitten in einem Allgäuer Wald. Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl spricht von der "einzig möglichen" Lösung und verweist auf das Ziel, die Anlage bis 2029 vollständig verfügbar zu haben. Für den 1.500 Einwohner-Ort Friesenried bedeutet der geplante Bau einen tiefen Eingriff: Rund 14 Hektar müssten gerodet werden, zusätzlich soll ein bis zu zwölf Meter hoher Hügel aufgeschüttet werden. Anwohner fürchten Drohnenüberflüge, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen oder im Extremfall einen Angriff auf die Anlage.

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Gemeinde und Wasserwirtschaftsamtfür die Trinkwasserquellen im Wald, die Bürgerinitiative "Arrow 3" spricht in Zeiten von Klimawandel und Wasserknappheit von einem "falschen Standort" und einer "mutwilligen Zerstörung" des Ökosystems. Auch der Friesenrieder Bürgermeister Bernhard Huber fürchtet bleibende Auswirkungen auf die Wasserversorgung und das Naherholungsgebiet, sieht aber kaum Chancen, das Projekt zu verhindern. Viele fragen sich, warum gerade ihr Naherholungsgebiet ausgewählt wurde, während die anderen "Arrow"-Standorte auf Bundeswehrgelände liegen.

"So ein System gehört auf einen Standort der Bundeswehr und nicht mitten in einen Wald", sagt Theresa Felchner von der Bürgerinitiative "Arrow 3". Bundeswehr und Staatsregierung verweisen darauf, dass zahlreiche eigene Standorte geprüft worden seien, aber habe. Der Freistaat habe daraufhin das Gelände im Staatsforst bei Friesenried angeboten. Nach Angaben von Staatskanzlei und Bundeswehr ist es die einzige Fläche, die alle Anforderungen für das komplexe System erfüllt.

Viele Anwohner fühlen sich dennoch vor vollendete Tatsachen gestellt und klagen über zu wenig Informationen. Nach Kritik hat die Bundeswehr reagiert und auf dem Fliegerhorst Kaufbeuren eine feste "Ansprechstelle Arrow Süd" eingerichtet. Oberstleutnant Marcel Szalai soll Fragen aufnehmen und "Klarheit schaffen, wo es geht", betont aber, dass viele Details geheim bleiben müssten. Die Bundeswehr versichert, den Eingriff in den Wald begrenzen zu wollen und ökologische Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen.

Die Bürgerinitiative in Friesenried will dennoch weiter gegen den Standort kämpfen. Sie betont, nicht gegen die Bundeswehr oder "Arrow" insgesamt zu sein, sondern gegen die Wahl des Königsberger Forsts. Ein Waldspaziergang mit fast 200 Teilnehmenden vor einigen Wochen zeigte, dass das Thema viele in der Region bewegt. Vieles spricht dafür, dass die Diskussionen bis zur geplanten Inbetriebnahme des Radars noch anhalten werden.

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