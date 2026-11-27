Köln verschärft die Silvester-Regeln: Neben Böllern sind nun auch Raketen und Batterien in Teilen der Altstadt, am Rheinufer und auf Brücken strikt verboten.

hat die Reißleine gezogen. Nachdem auch in der vergangenen Silvesternacht 2025/2026 wieder zahlreiche Menschen mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden, darunter Einsatzkräfte der Polizei, reagiert die Stadt Köln nun mit einer Allgemeinverfügung.

Die bislang geltenden Regeln werden verschärft! Bisher gab es zwischen den Ringen und der Altstadt eine Böllerverbotszone. Zum Jahreswechsel 2026/2027 kommt eine Feuerwerksverbotszone dazu. Sie gilt in Teilen der Altstadt, am Deutzer Rheinufer und auf Brücken.

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In der Böllerverbotszone sind nur Knallkörper tabu. Erstmals gibt es jetzt aber Bereiche, in denen auch Raketen und anderes Feuerwerk der Kategorie F untersagt sind. Dazu gehören Batterien, Fontänen, Vulkane oder andere pyrotechnische Gegenstände. Warum dieser Schritt?