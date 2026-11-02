Raketenangriff auf ukrainische Schule: Mindestens 26 Tote in Saporischschja

Ein russischer Angriff tötete mindestens 26 Menschen in einer ukrainischen Schule in Saporischschja. Präsident Selenskyj verurteilt den Angriff als Terrorakt.

Ein russischer Angriff auf eine Schule in der ukrainischen Region Saporischschja hat am Montagabend mindestens 26 Menschen das Leben gekostet. Die Bildungseinrichtung diente gleichzeitig als Verteilzentrum für humanitäre Hilfsgüter und befand sich nicht weit entfernt von einer Notunterkunft, die ebenfalls von den Explosionen getroffen wurde. Mychajlo Semikin, der regionale Militärverwalter von Saporischschja, bestätigte diese schweren Verluste über die Messaging-Plattform Telegram. Die Zerstörung eines Ortes, der eigentlich der Sicherheit und Versorgung der Zivilbevölkerung dienen sollte, hat zu einer humanitären Katastrophe geführt.

Direkter Treffer in Luftschutzbunker

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte auf der Plattform X mit, dass insgesamt zehn gelenkte Bomben in das Dorf Komyschuwacha eingeschlagen sind. Eine dieser Bomben landete direkt in einem Luftschutzbunker, was die hohen Opferzahlen erklärt und die Absicht hinter dem Angriff unterstreicht. Selenskyj, der 48 Jahre alt ist, charakterisierte den Vorfall als hinterhältigen Terroranschlag und betonte, dass dies ein weiterer Beweis dafür sei, dass Russland keine Deeskalation anstrebt. Die gezielte Tötung von Zivilisten an geschützten Orten stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.

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Suche nach Vermissten und Verletzten

Rettungskräfte waren auch am folgenden Tag noch in den Trümmern des Schulgebäudes und der Umgebung tätig, um nach Überlebenden zu suchen. Mychajlo Semikin gab an, dass derzeit 27 Personen vermisst werden. Zudem wurden fünf weitere Menschen bei den Explosionen und dem einstürzenden Mauerwerk verletzt. Die genaue Anzahl der Opfer könnte sich aufgrund der noch andauernden Bergungsarbeiten und der Anzahl der Vermissten erhöhen. Die Lage vor Ort bleibt extrem schwierig und gefährlich für die Einsatzkräfte.

Wladimir Putin, der 74-jährige Herrscher im Kreml, hat laut Selenskyj genau das gegenteilige Signal zu Friedensschritten gesendet. Der ukrainische Präsident warf der russischen Führung vor, weiter auf Tötungen zu setzen, anstatt diplomatische Lösungen zu suchen. Diese Aussage stellt einen direkten Kontrast zu den kürzlich ausgelaufenen Waffenruhe-Regelungen in der benachbarten Region Cherson dar. Erst am Montag war eine örtlich begrenzte Waffenruhe in Cherson ausgelaufen, was Hoffnungen auf eine Entspannung geweckt hatte.

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Forderung nach internationaler Reaktion

Wolodymyr Selenskyj forderte eine weltweite, starke und harte Reaktion auf diese Eskalation. Er betonte, dass es einen Moment gegeben habe, in dem die nächsten Schritte hätten zeigen können, dass Fortschritte auf dem Weg zum Frieden möglich sind. Durch den Angriff auf Komyschuwacha habe sich dieses Potenzial jedoch zerschlagen. Die Ukraine sieht sich nun gezwungen, die internationale Gemeinschaft zu verstärktem Handeln aufzurufen, um weitere derartige Angriffe auf zivile Infrastruktur zu verhindern.

Kontext der aktuellen Kriegsführung

Der Angriff auf die Region Saporischschja fügt sich in das Muster der russischen Militäroperationen ein, bei denen zivile Ziele ins Visier genommen werden. Die Zerstörung einer Schule, die als Hilfszentrum fungiert, trifft die lokale Bevölkerung am härtesten. Die Ereignisse in Komyschuwacha verschärfen die menschliche Tragödie in der Ukraine weiter und untergraben jegliche Vertrauensbasis für zukünftige Verhandlungen. Die globale Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Reaktionen der westlichen Bündnispartner auf diese spezifische Eskalation.